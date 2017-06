Borna. Dienstag und Donnerstag sind in Borna seit jeher Markttage. Dann gibt es dort so gut wie alles. Die Palette reicht von Lebensmitteln über Blumen bis zu Socken und T-Shirts. Beim „Grünhandel Kühn“ ist der Name sozusagen Programm. Zum Angebot gehören Obst, Gemüse und Pflanzen.

Carola Fritz kommt aus dem Burgenlandkreis. Die Händlerin vertreibt Strumpfwaren und bietet ihre Waren nur noch donnerstags an. Eine Kostenfrage, wie sie sagt. Käme sie öfter, würden sich Spritkosten und Standgebühren nicht mehr rechnen. Ihre „Hauptverkaufszeiten“ liegen gewissermaßen zwischen den Jahreszeiten, wenn es also etwa mit dem beginnenden Frühling wieder wärmer wird. Carola Fritz passt ihr Angebot den jeweiligen Jahreszeiten an, weshalb es im Winter Strümpfe aus Wolle und im Sommer Sneakersocken gibt. Was sie ärgert: dass manche Standbetreiber auf dem Markt offenkundig weniger Standgebühren zahlen müssen als andere. Das allerdings ist ein Gerücht und stimmt nicht, wie Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) erklärt.

Der Verkauf am Stand der Landbäckerei Dietrich aus Colditz ist wetterunabhängig. Brot und Brötchen sind bei Regen wie bei Sonnenschein gefragt. Vor allem früh am Morgen. Gegen 13 Uhr steigt die Kurve dann noch einmal an, wenn besonders donnerstags die Nachfrage nach Kuchen steigt.

Auch im Verkaufswagen der Bornaer Fleischerei Schreiber gehen die meisten Produkte in der ersten Tageshälfte über den Ladentisch. Das bedeutet allerdings nicht, dass dort beizeiten die Segel gestrichen werden. Schließlich flaut das Kundeninteresse an Wurst und Schinken auch am Nachmittag des Markttages nicht ab.

Von Friederike Urban und Jonas Lessig