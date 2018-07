Wyhra

Dieses schöne alte Waschbrett gefiel Anton gut. Der Sechsjährige schrubbte mit Begeisterung darauf Windeln und Blusen. Gekonnt drehte er „seine“ Wäsche durch die Wringmaschine und hing sie anschließend auf die Leine. „Ich finde das schön hier“, rief der Junge vergnügt und schnappte sich das nächste Wäschestück. Seine Großmutter, die mit drei Enkeln zum Oma-Oma-Tag ins Volkskundemuseum Wyhra gekommen war, wollte ihn zu einem anderen Angebot locken. Doch Anton blieb fröhlich beim Waschtrog.

Auf dem Museumshof wird Geschichte lebendig

Dabei gab es auch bei der zwölften Auflage dieser beliebten Veranstaltung jede Menge zu entdecken. Trotz Hitze kamen viele Besucher. Alt und jung konnten in Holzpantoffeln übers Pflaster rennen, einen Wettkampf mit Eierlauf und Sackhüpfen starten und auf Stelzen laufen. Steppkes probierten sich beim Melken eines Gummi-Euters aus und ließen sich dabei Tipps von ihren Großeltern geben: „Nicht nur dran ziehen, du musst auch drücken!“

Gudrun Ebert erklärt das Spinnen mit der Handspindel: Anne und Sophie (vl) stellen sich geschickt an. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Spinnradgeschichtenfrau Gudrun Ebert bearbeitete mit Kämmen die Wolle. „So wird’s schön fluffig“, erklärte sie den Kindern. Till durfte das auch mal probieren. „Ich hab’ vorher schon Wolle gewaschen und geguckt, ob noch Dreck drin ist und dann die Wolle aufgehängt, damit sie gut trocknen kann“, erzählte der Achtjährige. Ja, bei der Wollfrau gefiel es ihm am besten.

Seine Oma Elke Stegemann aus Bad Lausick schwelgte in Erinnerungen. Ihr Mann stammt aus dem Nachbardorf Zedtlitz. Im Museum gibt es Fotos von ihrem Schwiegervater, der in der Blaskapelle spielte. Das Volkskundemuseum findet sie „wunderbar“. Ja, das würde sie alles von früher kennen.

„Ich habe noch die Windeln meiner Schwester mit dem Waschbrett gewaschen“, sagte sie. Die Familie hatte auf dem Dorf einen ähnlichen Bauernhof, „wir haben geschlachtet und geräuchert und die Oma hat Brot gebacken“, berichtete sie. „Hier können das die Kinder alles noch erleben.“

Enkelin staunt, wie gut Opa melken kann

„Sackhüpfen und Eierlaufen fand ich am besten“, meinte Henriette. Sie ist auf Ferienbesuch bei ihrem Großvater Werner Winkler in Lobstädt. „Das mit dem Melken habe ich nicht so gut hingekriegt, aber bei Opa sah das richtig gut aus“, sagte die Neunjährige. „Wir haben das damals im Polytechnischen Unterricht gelernt“, erzählte er ihr.

Wer auf dem Dorf lebte, absolvierte in der DDR diese Unterrichtsstunden in der Landwirtschaft. Werner Winkler lernte als Schüler „schon eine ganze Menge, auch Traktorfahren und Melken“. Der 68-Jährige lobte die Veranstaltung im Museum: „Hier wird auf spielerische Art und Weise den Kindern viel vermittelt – und es wird gut angenommen.“

Ältere Damen lassen Kreisel in der Scheune tanzen

Ältere Damen ließen die Kreisel in der Scheune tanzen und freuten sich, wie gut das nach all den Jahrzehnten noch gelang. Lachend tauschten sie sich über die Spiele von früher aus. Dass Kreiseln mit Schnürsenkeln eben am besten gelingt und wie schön das doch mit den „Glaskullern“ war. Die Enkel lauschten staunend.

Museumsleiter Hans-Jürgen Ketzer geht es bei dieser Veranstaltung darum, „dass zwischen den Generationen Erfahrungen ausgetauscht werden, und zwar in beide Richtungen“. Wie in den Jahren zuvor standen alte Spiele und Alltagsdinge von früher im Mittelpunkt. Neu war diesmal die Wäschemangel und das Galgenkegeln, im Altenburger Land auch Baumelschub genannt. Dabei gilt es, mit einer Kugel am Seil möglichst viele Kegel zu treffen.

Oma-Opa-Tag im Volkskunde Museum Wyhra : Museumschef Hans-Jürgen Ketzer erklärt Oma Ingrid Brucker aus Altenburg und ihren Enkeln Elias und Maja die Regeln beim Baumelschub. Quelle: Jens Paul Taubert

Elisabeth Kritz, die in der Nähe des Museums wohnt, erklärte den Kindern, wie eine Wäschemangel von früher funktioniert. Sie selbst rollt bis heute ihre Wäsche im Dorf. In einer ehemaligen Scheune, gleich neben der Feuerwehr, steht noch immer eine Wäschemangel, die zu DDR-Zeit ihren Dienst in den Räumen der LPG verrichtete. Die Rentnerin mag es auch im Jahr 2018 noch gern, „wenn die Wäsche frisch gerollt im Schrank liegt“.

Von Claudia Carell