Wasser- und Luftmessungen nach Großbrand in Lippendorf

Leipzig. Nach dem Großbrand in einer Lagerhalle für Plastikmüll im Neukieritzscher Ortsteil Lippendorf besteht nach derzeitigen Kenntnissen für Anwohner keine akute Gesundheitsgefahr durch giftige Dämpfe oder verunreinigtes Wasser. Allerdings sind die Kontrollen der Umwelteinflüsse noch nicht abgeschlossen.

„Aktuell werden Wasser- und Rußproben genommen sowie Luftmessungen gemacht. Erst wenn diese ausgewertet sind, können wir Aussagen treffen, was vielleicht notwendig wird. Im Moment raten wir nur, Fenster und Türen geschlossen zu halten“, sagte Brigitte Laux, Sprecherin des Landratsamtes gegenüber LVZ.de. Empfehlungen, die Häuser nicht zu verlassen oder Kinder nicht in die Schule zu schicken, gibt es bisher nicht.

Wie Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt erklärte, waren bereits in der vergangenen Nacht Messwagen durch die umliegenden Orte gefahren. Am Dienstagvormittag wurden die Kontrollen fortgesetzt. Nach ersten Erkenntnissen war in der zerstörten Lagerhalle auf dem Gelände einer Firma für Umwelttechnik verpresster Kunststoff gelagert gewesen, ob von diesem Gesundheitsgefahren ausgehen können, ist unklar.

Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache am späten Montagnachmittag ausgebrochen. In kurzer Zeit stand die etwa 40 bis 60 Meter große Lagerhalle in vollem Umfang in Flammen. Aufgrund der Rauchentwicklung musste der Verkehr auf der S-Bahn-Strecke zwischen Leipzig und Neukieritzsch temporär unterbrochen werden.

Die Feuerwehr kämpfte auch am Dienstmorgen noch mit dem Brand in einer Lagerhalle in Lippendorf.

Die Feuerwehr löschte am Morgen noch Glutnester in der betroffenen Halle und versuchte, den verbrannten Müll auseinander zu ziehen. Von einem Kran aus bekämpften die Brandschützer die Flammen aus der Luft. Während am Montagabend eine tief schwarze Rauchsäule in die Luft stieg und auch noch in Espenhain deutlich zu erkennen war, sahen Anwohner am Dienstag nur noch hellen Qualm. Auch der wahrnehmbare Brandgeruch sei deutlich zurückgegangen, berichten Beobachter vor Ort.

Feuerwehr und Polizei sind nach wie vor mit einem Großaufgebot vor. Sie haben das Werksgelände weiträumig abgeriegelt. Der Geschäftsführer der betroffenen Umweltfirma will sich am Vormittag zu dem Feuer äußern.

Claudia Carell / Matthias Puppe