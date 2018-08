Landkreis Leipzig

Mehr Mitsprache ist bei der Fortschreibung des Wassertouristischen Nutzungskonzeptes für das Leipziger Neuseenland gefragt. Die Akteure kamen kürzlich zu ihrem zweiten Treffen in den Räumlichkeiten der IHK in Leipzig zusammen. Initiiert vom Grünen Ring Leipzig sitzen dabei Vertreter aus Kommunen und Behörden, Naturschutz, Wassersport, Bürgerinitiativen, Bürgerschaft, Angelsport, Bootsverleihern, Fahrgastschifffahrt, Wirtschaft und Tourismus in der Runde.

100 Projektideen ausgewertet

Die Fortschreibung des Papiers sei bislang als planerisches Konzept mit einer frühzeitigen und breiten Beteiligung gedacht, so Daniela Herburg, Netzwerkmanagerin des Leipziger Neuseenlandes. Der Runde Tisch soll dabei konkrete Einzelprojekte zur zukünftigen wassertouristischen Nutzung festlegen. „Aus über 100 Projektideen galt es zunächst, die wichtigsten heraus zu filtern und zu beurteilen“, so die Sprecherin. Dazu zählen die vorliegenden Projekte zur Oberen Weiße Elster, der Lindenauer Hafen, der Rastplatz Waldsee Lauer, die Umtrageeinrichtung Agra-Wehr, die Wasserschlange Markkleeberg/Mönchereischleuse sowie ein Entwicklungsschwerpunkt östlich der Grunaer Bucht.

Pegau wünscht sich Rastplatz an der Elster

Konstruktive Hinweise zur Oberen Weißen Elster gab es unter anderem vom Pegauer Bürgermeister Frank Rösel, der sich für die Errichtung eines Rastplatzes für Wasser- als auch Radwanderer und die Anbindung an den vorhandenen Radweg aussprach. Außerdem wurden die Umtragestellen Hartmannsdorf und das Wehr Großzschocher betrachtet. Michael Hammer, Fachwart für Umweltfragen vom Sächsischen Kanu-Verband, betonte: „Das Umtragen an dieser Stelle der Weißen Elster, der sogenannten Beton-Elster, ist für Kanuten eher unattraktiv und gefährlich. Deshalb sind dort prioritär sichere Umtragestellen mit möglichst kurzen Wegen und einer Rastmöglichkeit notwendig.“ An beiden Stellen sollen Warnkugelseile installiert werden, die vor der Gefahr des Wehrabsturzes schützen. Für eine Renaturierung in diesem Bereich der Weißen Elster sprach sich Kirsten Craß vom Regionalverband Leipzig des Naturschutzbundes (Nabu) aus. „Weiter flussabwärts beginnt ein natürlicher Flussabschnitt, der durch Mäander gekennzeichnet ist und als potenzieller Lebensraum für die Flussperlmuschel bekannt ist. Dieser Abschnitt soll deshalb möglichst nicht für den Tourismus ausgebaut werden. Ein Kompromiss könnten zeitliche Nutzungseinschränkungen sein“, so Kirsten Craß. Die IG Mehrpersonenkahn Leipzig sprach sich hingegen für ordnungsgemäße Einstiegstellen für Besucher aus, um das Einsetzen der Kanus zu lenken und so die Natur zu schützen.

„Bereits vor der Sitzung haben die Naturschutzverbände ein Positionspapier eingebracht, in dem sie ihre Anforderungen an die Beteiligung und an das Verfahren zur Fortschreibung des wassertouristischen Konzeptes darlegen. Ende September wird es deshalb ein Gespräch zwischen Naturschutzverbänden und Grünem Ring geben, in dem der Dissens zur rechtlichen Einordnung geklärt werden soll“, so Herburg abschließend.

Ziel ist, rund 100 Projektideen naturschutzfachlich zu bewerten, um die verträgliche wassertouristische Nutzung des Gewässersystems auch zukünftig zu gewährleisten. Der Untersuchungsraum umfasst dabei die Kurse 1 bis 7 und reicht vom Witznitzer Seengebiet im Süden des Leipziger Neuseenlandes über die Stadt Leipzig bis zur Unteren Weißen Elster und zum Saale-Elster-Kanal nach Sachsen-Anhalt.

Von Simone Prenzel