Rötha

Die Sanierung des Wasserturms in Rötha geht auf die Zielgerade. Diese Woche soll das Gerüst fallen, am 9. September wird der Turm erstmals für Besucher anlässlich des Tags des offenen Denkmals geöffnet. Ein Jahr Bauzeit liegt dann hinter dem Zweckverband für Wasser und Abwasser Bornaer Land (ZBL), dem der Turm gehört und der für die Sanierung verantwortlich zeichnet.

Am 9. September können Besucher den Wasserturm von innen entdecken. Quelle: Julia Tonne

Damit wird das 35,1 Meter hohe denkmalgeschützte Gebäude etwas später fertig als ursprünglich geplant. Allein das Vorkommen von Ameisenlöwen (Larven der Ameisenjungfern) brachte einen Bauverzug von drei Monaten mit sich. Zudem mussten die Arbeiten zeitweise ruhen, weil Oskar noch nicht flügge war. „Hier haben auch Mauersegler gebrütet, ein Jungtier haben wir Oskar getauft. Der hat allerdings so seine Zeit gebraucht, bis er aus dem Haus war“, erzählt Bauleiterin Jana Schmidt.

Ohnehin, macht der Technische Leiter Matthias Renger deutlich, habe der ZBL zahlreiche Auflagen erfüllen müssen – sowohl vom Naturschutz als auch vom Amt für Denkmalpflege. Mittlerweile habe das Dach eine Zinkeindeckung erhalten, der Turm neue Fenster und Türen. „Eine Herausforderung war der Austausch von Steinen, die beschädigt waren“, sagt Renger. Rund zehn Prozent aller verarbeiteten Steine mussten originalgetreu und in entsprechendem Gelb-Ton hergestellt werden. Der Rest konnte durch den Einsatz eines Wasserstrahls wieder in altem Glanz erstrahlen.

Rohre samt aller Anschlüsse erneuert

Außerdem wurden die beiden Rohre, die vom unterirdischen Wassernetz nach oben führen, einschließlich aller Anschlüsse erneuert. Ebenso die Druckerhöhungsstation. „Und was viele Röthaer besonders freuen dürfte: die alte Wetterfahne ist wieder drauf“, sagt Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn.

Jana Schmidt (v. li.) und Matthias Renger zeigen Stephan Eichhorn die Baufortschritte. Quelle: Julia Tonne

Nun erfolgen nach Aussage von Schmidt die letzten Arbeiten im Inneren des mehr als 100 Jahre alten Turmes. Die Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von rund 250 Kubikmetern hätten bereits eine neue Beschichtung bekommen, nun würden noch das Geländer gestrichen, die Elektrik verlegt und der Fußboden erneuert. Letzte Schritte seien dann der Einbau einer neuen Tür und die Sicherung des Turmes mithilfe einer Alarmanlage.

Investition von etwa 1,2 Millionen Euro

Rund 1,2 Millionen Euro hat der ZBL in die Sanierung investiert. Die war dringend nötig geworden, nachdem Ringanker zum Teil herausgebrochen waren und damit die Statik in Gefahr geriet und die Trinkwasserqualität nicht mehr sichergestellt werden konnte.

Am 9. September haben die Röthaer Gelegenheit, den Wasserturm von innen zu erkunden. Von 10 bis 16 Uhr lädt der ZBL an dem Tag ein. Übrigens öffnet er an dem Tag auch die Pforte des Wasserturms in Groitzsch.

Von Julia Tonne