Grimma

Der Versorgungsverband Grimma-Geithain (VVGG) hat einen riesigen Schuldenberg angehäuft. Zum Jahreswechsel 2017/18 stand er bei den Banken mit rund 101 Millionen Euro in der Kreide. Längst mehren sich Stimmen der Mitgliedskommunen, hier gegen zu steuern und in absehbarer Zeit bei der Pro-Kopf-Verschuldung die 1000-Euro-Grenze zu unterschreiten – Ende 2017 lasteten rein rechnerisch auf jeden Einwohner im Verbandsgebiet 1444 Euro. Die Diskussion, wie der Schuldenberg abgetragen werden kann, hat inzwischen Fahrt aufgenommen und führt zu Kontroversen.

Verband legt Geld auf der hohen Kante an

Druck übt auch die Kommunalaufsicht des Landkreises aus. Sie streicht dem Wasserverband bereits die Kreditwünsche zusammen und pocht darauf, dass er sein auf der hohen Kante liegendes Geld für Investitionen einsetzt. Zum vergleichbaren Zeitpunkt waren das 21 Millionen Euro, die inzwischen aber schon etwas abgeschmolzen sind. Jetzt im Januar läuft ein Fünf-Millionen-Kredit aus, den der Verband ebenfalls aus seinem Spartopf tilgt.

Thomas Dannemann, Prokurist der Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain, nannte den Verbandsräten die möglichen Stellschrauben und führte Szenarien vor Augen, die Zündstoff in sich bergen. Denn um von den Schulden herunter zu kommen, muss der Verband – grob gesagt – entweder weniger investieren oder höhere Einnahmen generieren. Mehr Geld lässt sich jedoch nur von den Mitgliedskommunen oder Verbrauchern holen.

Verband droht negativer Kurs – Anlagen auf Verschleiß

Eine jährliche Investition in die Anlagen von fünf Millionen Euro sei „die absolute Untergrenze“, sagte Dannemann. „Sonst fahren wir auf Verschleiß.“ Zum Vergleich: In den vergangen zwei Jahren steckte der Verband jeweils über zehn Millionen Euro in sein Trinkwasser- und Abwassernetz und konnte gut mitziehen, wenn Kommunen Straßen erneuerten.

Nicht minder umstritten ist der Vorschlag, die Mitgliedskommunen künftig mit zehn Prozent an den VVGG-Investitionen auf ihrem Gebiet zu beteiligen. Ein Konstrukt, das sich Investitionsumlage nennt. „Welche Gemeinde ist so hirnrissig, freiwillig noch mehr Geld zu geben für Aufgaben, für die sie den Verband hat“, wehrt der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) den Vorstoß der Verwaltung ab. Die 700 000 Euro im Jahr, die vage im Raum stehen, sind für ihn unrealistisch – und er glaubt nicht, dass sich die Städte und Gemeinden für diese freiwillige Umlage überzeugen lassen.

Gebührenerhöhung und Baukostenzuschüsse

Die Szenarien schließen eine Erhöhung der Gebühren nicht aus – Trinkwasser wie auch Abwasser könnten um 50 Cent je Kubikmeter teurer werden, verwies Dannemann auf eine Beispielrechnung. Schließlich bricht in dem Zusammenhang die alte Diskussion nach Baukostenzuschüssen wieder auf – Beiträge also, die von den Grundstücksbesitzern zu zahlen sind. Der Versorgungsverband Grimma-Geithain hat diese Form der Finanzierung bislang immer politisch abgelehnt und sich deshalb bei Banken das Geld für die Baustellen geliehen – wodurch die Schulden wuchsen. Für Frohburgs Rathauschef ist diese Einnahmemöglichkeit aber nicht tabu. „Wo es gemacht wurde, gab es zwei bis drei Jahre Probleme. Dann hat sich das alles relativiert.“

Investitionen in moderne Reinigungstechnik

Bei allen Szenarien steht der Verband auch vor Unbekannten. VVGG-Geschäftsführer Lutz Kunath etwa verwies mit Blick auf Nanopartikel auf mögliche Gesetze zur Abwasserreinigung, die wieder Investitionen nach sich zögen. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl wirkt sich ebenfalls auf die Zahlen aus. Es sei eben auch ein Blick in die Glaskugel, so Kunath und Verbandschef Michael Hultsch (parteilos), Bürgermeister von Bad Lausick, unisono.

Gebühren ab 2020 in der Planung

„Wir haben die Stellschrauben aufgezeigt, nun liegt es an der Verbandsversammlung, wo an ihnen gedreht wird“, sagte Kunath. Er hofft noch im Frühjahr auf einen Beschluss, da in diesem Jahr die Gebührenkalkulation ab 2020 zu erstellen ist und dafür der Fahrplan des Verbandes auf dem Tisch liegen muss.

Die Kommunen wollen den Umschwung. „Schulden sind immer Abhängigkeiten, ich bin gegen jede Art neuer Kredite“, betonte Matthias Berger (parteilos), Bürgermeister des mit Abstand größten Verbandsmitglieds Grimma. Seine Stadt sei im Verband mit rund 60 Prozent in der Pflicht und nicht bereit, dass die Verschuldung weiter zunimmt. „Wir sparen in Grimma und haften dafür, wenn woanders gebaut wird. Das ist den Leuten nicht zu vermitteln.“ In die gleiche Kerbe schlug Geithains Rathauschef Frank Rudolph (UWG): „Die Verschuldung des Verbandes fällt den Kommunen auf die Füße.“

Von Frank Prenzel