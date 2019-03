Groitzsch/Pegau

Kinder und Jugendliche mit Schulproblemen, Liebeskummer, Geldsorgen oder zu viel freier Zeit haben in der Region Groitzsch-Pegau eine neue Ansprechpartnerin. Seit kurzem hält im Jugendbüro Katrin Ritter die Fäden in der Hand. Die 31-jährige Groitzscherin löst damit Jennifer Frischbier ab, die beide Büros in den vergangenen Jahren aufgebaut hat und nun in die Schulsozialarbeit nach Zwenkau wechselte.

Jennifer Frischbier hat die Jugendbüros in Pegau und Groitzsch in den letzten Jahren aufgebaut und wechselte zum Jahresanfang in die Schulsozialarbeit nach Zwenkau. Quelle: Kathrin Haase

Früh Erfahrung mit Nachwuchsarbeit gesammelt

Katrin Ritter fühlt sich im Jugendbüro am richtigen Ort. „Die Arbeit mit Kindern hat mich einfach gereizt“, erzählt die Sozialpädagogin, die als ehrenamtliche Jugendgruppenleiterin schon früh Erfahrung mit Nachwuchsarbeit sammelte. Nach einigen Jahren im Sozialdienst einer Klinik wollte sie wieder praktischer arbeiten und Menschen längerfristiger begleiten.

Bedingt durch Heirat und Umzug suchte die im Dresdner Raum aufgewachsene junge Frau eine Stelle im Leipziger Südraum und stieß auf die Ausschreibung der Diakonie Leipziger Land. Sie ist Träger der Jugendbüros - ein gemeinsames Projekt mit den Städten Pegau und Groitzsch.

Spontanes Basteln von Faschings-Deko

„Ich möchte, dass die Kinder weiterhin gern kommen“, sagt Katrin Ritter. Einen Draht zu den jungen Besuchern hat sie schnell gefunden. Als während der Winterferien an manchen Tagen bis zu 17 Mädchen und Jungen zum Keramik bemalen, Bowlen und Basteln in die Treffpunkte kamen, konnte sie die Kinder und Jugendlichen gut kennenlernen. Die Sozialpädagogin möchte ihnen nichts fertig vor die Nase setzen, sondern lieber gemeinsam Ideen entwickeln. So kam es etwa zum spontanen Basteln von Faschingsdeko für die Räumlichkeiten in Groitzsch und Pegau.

Eröffnung des Pegauer Jugendbüros in der Breitstraße 23 im Frühjahr 2017. Bürgermeister Frank Rösel wünscht Jennifer Frischbier alles Gute. Quelle: Andreas Döring

Angebote in den Schulen bekannt machen

Verstärkt möchte die 31-Jährige nun in Schulen gehen, um ihre Angebote bekannt zu machen und Hemmschwellen abzubauen. Gerade Kinder ab der fünften Klasse, die plötzlich ohne Hort dastehen, sind bei ihr gut aufgehoben. „Oft kommen auch Einzelkinder, die nicht alleine zu Hause sitzen wollen oder ein offenes Ohr brauchen“, so Katrin Ritter, die betont, dass die Angebote kostenfrei sind.

Da bisher vor allem Mädchen in den Jugendbüros ein- und ausgehen, plant sie Aktionen, die verstärkt Jungen ansprechen sollen, zum Beispiel Holzarbeiten und Outdoor-Projekte. Auch für Selbstverteidigungskurse sieht sie Bedarf.

Kontakt: Diakonie Leipziger Land, Jugendbüro Groitzsch-Pegau, Standort Groitzsch: Bahnhofstraße 47, geöffnet Montag und Donnerstag 13 bis 17 Uhr; Standort Pegau: Breitstraße 23, geöffnet Dienstag und Mittwoch 13 bis 17 Uhr.

Von Kathrin Haase