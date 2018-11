Groitzsch/Borna

Ein Weihnachtsfest für Tiere wird am Sonnabend (1.12.) im „Heim für Tiere“ in Oellschütz ausgerichtet. Von 10 bis 14.30 Uhr kann die Einrichtung in dem Groitzscher Ortsteil besichtigt werden. „Genießen Sie bei Stollen, Pfefferkuchen, Glühwein, Tee und Kaffee die Vorweihnachtszeit in Gesellschaft mit anderen Tierfreunden“, wirbt die Vorsitzende Michaela Angermann vom Betreiber Tierschutzverein Borna. Es gibt eine große Tombola, deren Erlös dem Heim zugutekommt. Zudem beantwortet die Vereinschefin Fragen von Interessenten zum Thema Tierschutz und zum Umgang mit herrenlosen Katzen in Wohngebieten und Gartenanlagen.

Weihnachtsaktion mit Zoo-Geschäft

Für eine mehrwöchige Weihnachtsaktion kooperiert das Tierheim mit dem Geschäft Zoo & Co. Wiesner im Bornaer Gewerbegebiet Am Wilhelmschacht. Dort hängen am Wunschbaum Wunschzettel für zielgerichtete Spenden. So könne den bedürftigen Tieren mit einem ausgewählten Produkt eine Freude gemacht werden, heißt es. Diese Geschenke werden ab Sonnabend unter dem Baum gesammelt und dann am 22. Dezember dem Heim übergeben.

Von okz