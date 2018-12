Böhlen

Zu einem weihnachtlichen Konzert lädt das Leipziger Symphonieorchester für den Freitag ins Kulturhaus Böhlen ein. Auf dem Programm stehen neben dem Concerto grosso Nr. 6 von Händel und Ausschnitten aus der Märchenoper „Hänsel und Gretel” von Engelbert Humperdinck die Suite aus dem Ballett „Raymonda” von Alexander Glasunow. Das Konzert beginnt 19.30 Uhr.

Die Premiere von „Raymonda“ am 7. Januar 1898 im Marjinski-Theater in St. Petersburg war ein Riesenerfolg und die Geburtsstunde von Glasunows schönstem, reichhaltigstem Bühnenwerk. Aus diesem Grund entschloss sich Glasunow, eine Suite für den Konzertsaal zu schreiben, die wenige Monate nach der Premiere entstand.

Die musikalische Leitung des Konzertes liegt in den Händen von Stefan Klingele. Nach seinem ersten Engagement am Nationaltheater Mannheim war Klingele von 1996 bis 1999 Dirigent am Staatstheater am Gärtnerplatz in München. Im Anschluss wechselte er als Erster Kapellmeister ans Bremer Theater. Von 2006 bis 2015 war er Chefdirigent am Opernhaus in Bremen. Seit 2015 ist der heute 51-Jährige Musikdirektor und Chefdirigent an der Musikalischen Komödie in Leipzig.

Eintrittskarten gibt es im Kulturhaus Böhlen, im Lotto-Toto-Laden in der Böhlener Bahnhofstraße und im Modehaus „Kathleen“ in Neukieritzsch sowie in der Stadtinformation in Borna, in der Bücherstube Böhmichen in Groitzsch und bei „Buch und Kunst“ in Borna sowie an der Abendkasse. Die Konzerteinführung beginnt 18.30 Uhr in Zimmer 12 im Kulturhaus Böhlen.

Von Nikos Natsidis