Kitzscher

Eine schöne Tradition droht an diesem Weihnachtsfest in Kitzscher zu Ende zu gehen: Der Weihnachtslauf am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Diese besondere sportliche Attraktion gibt es seit 35 Jahren. Alljährlich trafen sich am Vormittag des 26. Dezember mehr als 100 Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche, um über die Feiertage mit dem persönlichen Training nicht auszusetzen, um etwas für das gute Gewissen und gegen den Festtagsspeck zu tun, oder einfach nur, um sich gut zu fühlen und gemeinsam Spaß an der Bewegung zu haben.

Über 100 Läufer gingen im vergangenen Jahr am 2. Weihnachtsfeiertag an den Start Quelle: beukert

Denn das war der Weihnachtslauf über eine oder zwei Runden, also fünf oder zehn Kilometer in und um Kitzscher immer und vor allem: Ein großer Weihnachtsspaß, auch wenn es Sieger und Platzierte gibt.

Kitzscheraner Oberschule organisiert Weihnachtslauf seit 80er Jahren

Ins Leben gerufen und organisiert hatte den Weihnachtslauf die Kitzscheraner Oberschule in den 80er Jahren. Nach zehn Veranstaltungen stieg Wolfgang Niemann, der als Sportlehrer an die Schule kam, als Organisator ein. Fortan hatten er und seine Frau den Hut auf, wurden aber von der Schule immer unterstützt.

Run & Bike kam bei den Jüngsten gut an. Quelle: Rene Beuckert

Das, sagt der heute 66-Jährige traurig, sei seit einiger Zeit leider nicht mehr der Fall. Dabei sei der Lauf immer an die Schule gebunden gewesen. Die stellte Tische und Stühle zur Verfügung und zum Beispiel den Kopierer. Hier konnte Niemann auch Utensilien für den Lauf aufbewahren. Und es gab natürlich personelle Unterstützung.

Lauf sei keine Schulveranstaltung

Mittlerweile habe die Schule ihm deutlich gesagt: Der Lauf sei keine Schulveranstaltung, ärgert sich Niemann, der im Organisationsteam immer seine Frau an seiner Seite wusste, mit der zusammen er seit 25 Jahren auch den Vormittag des ersten Weihnachtsfeiertages meistens der Organisation des Laufes widmete.

Jetzt aber, ohne die Unterstützung der Schule, sagt Niemann: „Es macht keinen Spaß mehr.“ Wobei er nicht zum ersten Mal darüber klagt, es nun aber offensichtlich ernst meint.

Start des Laufs ist 10 Uhr an der Oberschule Kitzscher

Dem Spaß am 2018er Weihnachtslauf soll das aber keinen Abbruch tun. 10 Uhr geht es am 26. Dezember an der Oberschule Kitzscher los. Dann starten zuerst die Läufer über fünf und zehn Kilometer, kurz darauf die Paare zum Run and Bike, bei dem sich zumeist Eltern mit ihren Kindern im Laufen und Rad fahren abwechseln. Einen Schokoladenweihnachtsmann gibt es auch wieder für jeden, der ins Ziel kommt, außerdem ist eine Tombola vorbereitet.

Das Laufvergnügen gibt es erneut ohne Startgebühr, dafür mit der Bitte um eine Spende für die Welthungerhilfe in die bereitstehende Büchse.

Von André Neumann