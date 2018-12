Groitzsch

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach kehrt nach Groitzsch zurück. Nach der vorjährigen Pause werden die traditionellen Aufführungen am Sonnabend in der Frauenkirche fortgesetzt. Außerdem erklingt ein Stück von Antonia Vivaldi. Wie gewohnt, werden das Leipziger Symphonieorchester, der Kammerchor Böhlen und Solisten das Konzert gestaltet. Der Beginn ist 18 Uhr.

Zwei Kantaten von Bachs Weihnachtsoratoriums

Von Bachs wohl populärstem Werk, das der große Leipziger Thomaskantor an den sechs Gottesdiensten zwischen dem ersten Weihnachtstag 1734 (25. Dezember) und Epiphanias 1735 (6. Januar) abschnittsweise uraufführen ließ, sind wieder zwei der sechs Teile ausgewählt worden. Unter der musikalischen Leitung von Kammerchorchef Andreas Moritz sind die Kantaten I „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage“ und V „Ehre sei dir, Gott, gesungen“ zu hören. Die Solopartien singen Carolin Creutz-Moritz (Sopran), Vivian Hanner (Alt), Christoph Pfaller (Tenor) und Andreas Sommerfeld (Bass).

„Gloria D-Dur“ von Vivaldi

Vivaldis „Gloria D-Dur“ gilt als das bekannteste geistliche Werk des venezianischen Komponisten. Wohl um 1715 entstanden, besteht es aus zwölf Sätzen, die in barocker Art von vorwiegend festlich jubelndem Charakter und kontrastreich sind.

Tickets in Groitzsch

Eintrittskarten gibt es in Groitzsch in der Bücherstube Böhmichen, Bahnhofstraße, und im Pfarramt, Wiesengasse. An der Tageskasse sind sie etwas teurer. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei.

Von okz