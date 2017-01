Regis-Breitingen. Der Stadtrat von Regis-Breitingen hat auf seiner jüngsten Sitzung endgültig grünes Licht für die Kellerabdichtung in der Oberschule Regis-Breitingen gegeben. Das Gremium stimmte der Vereinbarung mit der LMBV zu, zur Abwehr von Gefahren aus dem Grundwasseranstieg eine so genannte weiße Wanne einzubauen.

Wiewohl über das Thema schon seit über drei Jahren gesprochen wird, bereitete der Beschluss vielen Stadtratsmitgliedern Bauchschmerzen. Denn anders als erwartet, muss die Stadt sich finanziell an dem Vorhaben beteiligen. Von den veranschlagten Kosten von rund 540 000 Euro, so steht es im Vertragstext, soll Regis-Breitingen rund 60 000 Euro übernehmen.

„Die LMBV“, erklärte Bürgermeister Wolfram Lenk (Linke) den Stadträten, „beharrt auf der rund zehnprozentigen Eigenbeteiligung“. Auch wenn ein Teil davon möglicherweise als Eigenleistung durch den Bauhof erbracht werden kann, werde das schwierig, gab das Stadtoberhaupt zu. Denn das Geld müsse von dem abgeknapst werden, was eigentlich für die spätere Sanierung der Schule vorgesehen ist.

Weil aufsteigendes Grundwasser Teile des Kellers der Schule geschädigt hat, sind dort zwei Werkräume seit mehreren Jahren nicht mehr benutzbar. Werken wird seitdem in zwei Zimmern im Erdgeschoss unterrichtet. Das war kein Problem, weil der Schule bis Ende des vorigen Schuljahres ein kompletter Klassenjahrgang fehlte. Jetzt sind wieder alle Klassenstufen zweizügig und die Schule ist mit 284 Schülern in zwölf Klassen „rappelvoll“, wie Schulleiterin Dagmar Meißner sagt. Die Stadt ließ deswegen im vorigen Jahr eilig zwei Räume im für den Unterrichtsbetrieb eigentlich nicht mehr zugelassenen Altbau herrichten, die aber nur übergangsweise benutzt werden dürfen.

Die Zeit drückt aber auch noch aus einem anderen Grund, wie Lenk erläutert. Das Geld der LMBV stammt aus dem Budget des aktuellen Verwaltungsabkommens zur Beseitigung von Bergbaufolgen und müsse, vermutet der Bürgermeister, wahrscheinlich bis Ende dieses Jahres verbaut und abgerechnet werden. Wobei die Arbeiten größtenteils in den Ferien erledigt werden müssten. LMBV-Sprecherin Claudia Hermann sagte der LVZ, es werde Ende April, Anfang Mai mit der Kellerabdichtung begonnen.

Von einer schweren Entscheidung sprach Jörg Zetzsche von der CDU-Fraktion. Zugleich warf er die Frage auf, ob die Räume nach dem Einbau der Abdichtung zu nutzen sind oder die Stadt dann noch investieren müsse. Komplett gebrauchsfertig werden die Räume wohl nicht, jedenfalls gab der Bürgermeister die Antwort: „Alles, was direkt mit der weißen Wanne zu tun hat, macht die LMBV, alles andere müssen wir machen.“

Fraktionskollege Florian Pitulle meinte, es gebe „kaum Optionen, dagegen zu stimmen“, wenn das Vorhaben bis Ende des Jahres erledigt werden soll. Harsche Kritik in Richtung LMBV äußerte Stephan Kretzschmar (SPD-Fraktion), der meinte: „Wir sind unter Druck und werden erpresst.“ Lenk sagte in dem Zusammenhang, die Eigenbeteiligung habe im ersten Entwurf einer Vereinbarung mit der LMBV nicht gestanden, die werde erst seit ungefähr zwei Jahren gefordert. Laut Hermann sei das schon länger der Fall: „Die Eigenbeteiligung der Kommunen bei der Sanierung von vom Grundwasserwiederanstieg betroffenen Gebäuden wird seit 2011 erhoben. Die Höhe liegt in der Regel bei zehn Prozent, wobei ein Äquivalent in Form von Eigenleistungen erbracht werden kann.“

Werner Heiche von der FDP forderte dennoch, man müsse jetzt den Beschluss fassen, trotzdem aber noch versuchen, auf die LMBV einzuwirken.

Ein Versuch, den Bürgermeister Lenk für wenig aussichtsreich hält. Er habe die LMBV bereits telefonisch über den Beschluss informiert, sagte er der LVZ. Der schriftlichen Mitteilung wolle er das Protokoll der Sitzung beifügen. Über die finanzielle Situation der Stadt habe man die LMBV schon vorher in Kenntnis gesetzt. Das habe an der Forderung einer Beteiligung an den Kosten nichts geändert.

Von André Neumann