Dresden

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat im Fall der rechten Terrorgruppe „Old School Society" eine weitere Anklage erhoben: Marco K. sei hinreichend verdächtig, sich von Januar bis Mai 2015 an der terroristischen Vereinigung beteiligt zu haben. Darüber hinaus wird ihm zur Last gelegt, an der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags auf eine Flüchtlingsunterkunft in Borna mitgewirkt zu haben. Der 38-Jährige lebe inzwischen außerhalb von Sachsen und befinde sich nicht in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat das Ermittlungsverfahren gegen Marco K. nach eigener Angabe am 7. Mai 2018 vom Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof übernommen und am 22. Oktober 2018 vor dem Oberlandesgericht Dresden Anklage gegen den Deutschen erhoben. Ein weiteres Strafverfahren gegen zwei mutmaßliche Gruppen-Mitglieder laufe derzeit noch vor dem Dresdner Oberlandesgericht.

„Old School Society“-Mitglieder sitzen schon in Haft

Weitere Mitglieder der „Old School Society" waren bereits im März 2017 vom Oberlandesgericht München zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Dem Generalbundesanwalt zufolge plante die Gruppierung für Mai 2015 einen Anschlag mit Nagelbomben auf eine bewohnte Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Borna. Dazu war es aber nicht gekommen, da am 6. Mai eine Durchsuchung bei den Angeschuldigten und weiteren Mitgliedern der Gruppe stattfand.

Während der Gerichtsverhandlung in München waren Details der Terror-Pläne bekannt geworden. Die Mitglieder hatten sich über soziale Netzwerke und Messaging-Dienste zusammengefunden und sich laut Anklage bei einem ersten Gruppentreffen im November 2014 mit dem „bewaffneten Kampf gegen Salafisten“ und „gewaltsamen Vorgehen gegen Asylanten“ befasst.

Von Maximilian König