Wenig Straße, viel Bauzeit – so umschreibt René Brand, Niederlassungsleiter der beauftragten Baufirma Reif, den grundhaften Ausbau der Geschwister-Scholl-Straße in Borna. Doch der Teufel steckt im Detail – oder vielmehr in der Tiefe, wie er beim Spatenstich am Mittwoch erklärte.