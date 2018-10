Borna

Frische Fische, geräucherte Fische, Fischsuppe: Wer dem Breiten Teich in Borna am Wochenende eine Stippvisite abstattete, kam an Fisch nicht vorbei. Teichpächter Udo Wolf und dessen befreundete Anglerkollegen hatten zum Abfischen eingeladen. Und Hunderte Besucher waren der Einladung gefolgt. Nicht nur am Ufer des Teiches herrschte zuweilen dichtes Gedränge, wenn die Angler ins hüfthohe Wasser stiegen, auch an den Imbissständen war Geduld gefragt.

Für Karpfen kein gutes Jahr

Ein kleiner Wermutstropfen aber schwang an beiden Tagen mit: Die Ausbeute an Gräten-Tieren war bei weitem nicht so groß wie in den Vorjahren. „Der vergangene Winter war sehr mild – vom März abgesehen –, und der Sommer war zu heiß und zu trocken“, begründete Wolf. Zwar rechnet der Pächter mit rund zwei Tonnen Fisch, „aber das war bislang immer mehr“. Vor allem die Zahl der Karpfen, Silberkarpfen und Schleie sei verhältnismäßig gering, wohingegen sich Wolf über die Menge der Giebel nicht beschweren konnte. „Die haben den Sommer perfekt überstanden.“

Zur Galerie Frische Fische, geräucherte Fische, Fischsuppe: Das Abfischen am Breiten Teich in Borna geht traditionell mit einem Fischerfest einher.

Viele der Fische brachte Wolf anschließend nach Frohburg zu den Hainteichen, wo sie noch bis Weihnachten umherschwimmen können. Allerdings biete sich hier ein ähnliches Bild, was den Wasserstand betreffe. „Fischerei ohne Wasser ist ganz schwierig, diesmal schlagen wir alle Rekorde beim Wassermangel.“

Frischer Fisch im Verkauf

Am Breiten Teich selbst gingen Fische aus Beucha über die Ladentheken – entweder geschlachtet und ausgenommen oder schon verarbeitet. Mit etlichen Helfern war der Pächter angerückt, unter ihnen „Urgesteine“ wie Detlef Gey und Daniel Harzendorf. „Hier braucht es Leute, die Schmutz-kompatibel sind“, brachte es Wolf auf den Punkt. Wer hier Scheu habe, in Schlamm zu waten, sei schlicht am falschen Ort.

Auch die zahlreichen Kinder zeigten keine Berührungsängste. Zappelnde Fische, die nicht im Trog landeten, wurden von ihnen fürsorglich in die Bottiche verfrachtet, andere Nachwuchstierchen durften sich auf ein Leben im hauseigenen Aquarium freuen. So wie die künftigen Mitbewohner von Pascal. Der Junge sammelte fleißig, was in die Tüte passte.

Fischsuppe war der Renner

Peter Röhlig, seine Frau Helga und Enkel David Kramer hingegen bevorzugten die bereits schon verarbeiteten Fische. Nach hauseigenem Rezept rührten sie literweise Fischsuppe an – und die ging so schnell weg, dass die drei kaum mit dem Nachkochen hinterherkamen. Kein Wunder, schließlich rückten unzählige Besucher mit Eimern und Dosen an, um sich ihr Mittagessen – und das von Freunden gleich mit – abfüllen zu lassen. „Wir haben gleich für drei Leute eingekauft“, sagte Fischsuppen-Fan Henning Teichmann.

Am Sonntag wurde das Wasser des Breiten Teiches in die Wyhra gepumpt.

Von Julia Tonne