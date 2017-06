Böhlen. Weil es vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) weniger Fördermittel für die Stadt Böhlen gibt als angedacht, muss die entstehende Lücke über den städtischen Haushalt abgedeckt werden. Der Stadtrat gab am Donnerstagabend dafür einstimmig grünes Licht.

Konkret geht es um den zweiten Bauabschnitt zur „Straßenerneuerung Am Streitteich“. Im Februar bereits hatte die Stadtverwaltung einen Bescheid erhalten, wonach sich das Lasuv mit knapp 40 000 Euro an der Maßnahme beteiligt. Allerdings hatte Bauamtsleiterin Katrin Aust mit rund 77 000 Euro Fördermitteln gerechnet. Die Differenz, so erklärte sie am Donnerstag, solle nun aus dem Topf „Straßenunterhaltung“ des städtischen Haushalts bezahlt werden. Damit einher geht also eine Abweichung vom Haushaltsplan. Große Diskussionen gab es allerdings nicht, der Stadtrat stimmte für diese Abweichung.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt befasste sich ebenfalls mit dem Bauvorhaben Streitteich. Für die Deckenerneuerung gab das Gremium der Firma Hoff Straßen- und Tiefbaugesellschaft aus Ostrau-Merschütz den Zuschlag. Rund 112 000 Euro kostet die Instandsetzung der Straßendecke.

Ungewöhnlich dagegen war ein anderer Punkt, der auf der Agenda stand. Erstmals wurde der Böhlener Stadtrat während seiner Sitzung zur Lotterie. Die Stadt hatte die Unterhaltung der kommunalen Straßen ausgeschrieben und sechs Firmen aufgefordert, ein Angebot zu unterbreiten. Zwei Unternehmen meldeten sich zurück – und zwar mit einem identischen Angebot. Also musste das Los entscheiden. Und das fiel zugunsten der Firma Erti aus.

Mit dem Thema Straßen – wenn auch hinsichtlich der Nutzung – beschäftigte sich auch der Beschlussvorschlag zum City-Mobil der Stadt. Das ist mittlerweile in Böhlen angekommen, muss nun noch beklebt werden und kann demnächst seinen Dienst aufnehmen. Der Kleinbus der Marke Renault steht künftig städtischen und paritätischen Einrichtungen sowie gemeinnützigen Vereinen der Stadt zur Verfügung. Kostenpunkt: 49 Cent je Kilometer.

Von Julia Tonne