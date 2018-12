Borna/Kohren-Sahlis

Damit der Tourismusverein Borna und Kohrener Land nicht nur in Borna, sondern auch im Herzen der Ausflugsregion präsent ist, richtet er 2019 Informationsstellen bei Mitgliedern vor Ort ein. Sie sollen die weggefallene Geschäftsstelle in Gnandstein kompensieren. „Zum Start in die neue Saison sollen diese Stellen, erkennbar an dem Signet mit dem roten i, sichtbar sein“, sagt Regina Heinze, die die Touristinformation auf dem Bornaer Markt leitet. Anlaufstellen sollen die Rathäuser von Frohburg und Geithain sein, das Museum im Frohburger Schloss, das Kohren-Sahliser Töpfermuseum und die Burg Gnandstein. Informieren können sich Touristen ferner im Lindenvorwerk, in der Gnandsteiner Bäckerei Reiße, in der Evangelischen Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis und beim See-Camping Pahna. Zudem bereite man Kontaktbögen vor, die an diesen Orten ausliegen und die die Beantwortung spezieller Fragen durch den Verein ermöglichen sollen, so Heinze.

Neuer Gästeführer und neue Image-Broschüre

Dank einer Förderung über das Leader-Programm Land des Roten Porphyrs ist es dem Verein möglich, 2019 einen neu gestalteten Gästeführer und eine überarbeitete Image-Broschüre vorzulegen. Zudem werden die mit dem Heimat- und Verkehrsverein Rochlitzer Muldental herausgebrachten Radtouren-Vorschläge und das Heft Regionale Köstlichkeiten überarbeitet. Auf der Mitteldeutschen Handwerksmesse, die vom 23. Februar bis zum 3. März in Leipzig stattfindet, wirbt der Verein gemeinsam mit Mitgliedern für die Region, wie er es bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten tut. Informationsmaterial können die Messebesucher dann in Tragetaschen packen, die für das Landeserntedankfest im Oktober in Borna werben.

Tourismusverein hat 105 Mitglieder

Aktuell zählt der Tourismusverein 105 Mitglieder. Unter den neu aufgenommenen ist etwa das erst im Dezember eröffnete „Riff-Resort“ in Bad Lausick. Am 8. April trifft man sich zur jährlichen Mitgliederversammlung. Sie findet im Bürgerzentrum neben dem Frohburger Rathaus statt. Ab 1. März nimmt in der Porphyr-Region ein Wegewart seine Arbeit auf. Er soll die Wege-Situation aufnehmen und Vorschläge erarbeiten, wie die viel kritisierten Probleme des Zustandes und der Ausschilderung behoben werden können.

Von Ekkehard Schulreich