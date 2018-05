Neukieritzsch/Deutzen

Zu einem Country- und Linedancefest hatten die Deutzener Happy Dancer am Samstagabend in den MehrGenerationenKulturPark eingeladen. Unter den Weiden fanden die Besucher ein schattiges Plätzchen, das zudem bei Temperaturen nahe der 30-Grad-Marke vor der Sonne schützte.

Vereinschefin Claudia Fetting erklärte, das Reizvolle an diesem Treffen sei, dass mehrere Linedancegruppen zusammenkommen, um gemeinsam zu tanzen. Dabei kommen die Linedancer nicht nur aus dem Bornaer Raum, sondern auch Tänzer aus Leipzig, Halle, Gera und der Altenburger Region nehmen das Angebot gern an. „Das Besondere am Linedance ist, dass der Tanz auch ohne Partner gelingt. Dennoch ist es das gemeinsame Erleben, das bei diesem Tanz im Vordergrund steht“, betonte Claudia Fetting. Deshalb treffen sie sich regelmäßig in der Gemeinschaft, um diese Art Tanz zu erleben, erzählte sie weiter. Hinzu komme die unkomplizierte Art, den Tanz kennen zu lernen. „Wer Lust hat, reiht sich in die Tanzgruppe mit ein oder kann sie auch mitten in der Aufführung verlassen“, bemerkte Claudia Fetting.

Sandra Richter möchte den Linedance mit passender Countrymusik nicht missen. „Die Tanzschritte sind leicht erlernbar, und wer schon mehrere Jahre mit dabei ist, dem fällt das Einstudieren neuer Tanzschritte noch leichter“, hob Sandra Richter die Vorteile dieses Tanzes hervor. Für Grit Müller ist es die Gemeinschaft, von der der Linedance lebt. „Für mich ist es immer wieder ein schönes Erlebnis, mit Gleichgesinnten Tanz und Musik zu genießen.“

Von René Beuckert