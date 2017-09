Wetterkapriolen: Nur durchschnittliche Getreideernte im Landkreis Leipzig

Das Wetter in der Region hat in diesem Jahr nicht nur vielen Einwohnern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vor allem Landwirte in der Pflanzenproduktion haben mit den Folgen zu kämpfen. Die Getreide- und Rapsernte sind durch, die Erträge waren vielerorts zwar durchschnittlich, doch hat die Qualität der Körner zum Teil stark unter den Witterungsbedingungen gelitten.