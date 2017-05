Pegau/Wiederau. Wie jedes Jahr zu Christ Himmelfahrt fand in den Schwester-Kirchgemeinden Zwenkau, Wiederau, Tellschütz und Großdalzig ein Gottesdienst statt. „Dieses Jahr waren wir Wiederauer mit der Johanniskirche Gastgeber“, erklärte Helmut Hager vom Kirchvorstand. Der Gottesdienst fand, mitten in der Natur, im Pfarrgarten unter Leitung von Pfarrerin Barbara Hüneburg statt. Mit der Zugabe Baum pflanzen. Welche Art Baum? „Eine Melanchthon-Birne, auch als Römische Schmalzbirne bekannt“, so Hüneburg. Das Exemplar kam aus Österreich. Es erhielt einen Platz im vorderen Pfarrgarten. Silvia Needon erzählte passend dazu die Geschichte der Melanchthon-Birne. Darin kamen auch der Pfarrgarten Pegau und Kurfürst August vor. Auf der Erinnerungstafel bezieht sich die Kirchgemeinde unter anderem auf das 500. Reformationsjubiläum sowie die Himmelfahrt 2017.

Glocken und Bläser eröffneten den Gottesdienst. Die Pfarrerin erinnerte an den aktuellen Kirchentag und die 500 Jahre Reformation. Sie brachte Texte von Martin Luther in die Predigt ein. Nach der erbetenen Kollekte und dem Baumpflanzen wurde es gemütlich ums Himmelfahrts-Buffet.

Die Wiederauer hatten Pfarre und Garten bei einem Arbeitseinsatz am vergangenen Wochenende flott gemacht. Dabei wurden auch der Baumstandort ausgesucht und der Versorgungsplan geschmiedet. „Das hatte der Kirchenvorstand in den Händen“, berichtete Hager.

Von Mathias Bierende