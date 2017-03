Groitzsch. Ein Dankeschön an Förderer, Sponsoren und Unterstützer ist längst überfällig – dachten sich auch Schüler und Schulleitung des Wiprecht-Gymnasiums und luden zum zweiten Mal zu „Wiprecht trifft Kultur“ ein. Und wie der Titel schon sagt, war am Dienstagabend alles vertreten, was die Groitzscher Schule zu bieten hat: Auftritte des Schulorchesters, von Solo-Künstlern und von Tänzern. Mit von der Partie waren auch die „MuKu-Wips“, also die Schüler vom Wiprecht-Gymnasium, die Musik und Kunst für sich entdeckt haben.

Der Kunstleistungskurs präsentierte seine in den vergangenen Monaten entstandenen Werke und ließ sie meistbietend versteigern. Entsprechend groß war die Bieterkonkurrenz bei der Kunstauktion, bei der insgesamt fast 1000 Euro zusammenkamen. Eine Summe, die den Zwölftklässlern helfen soll, ihre Abiturfeier zu organisieren.

Im vergangenen Jahr hatte das Gymnasium mit der Veranstaltung zu einer Premiere eingeladen. „Nur gemeinsam mit Stadträten, Bürgermeister, Vereinen und ortsansässigen Betrieben schaffen wir es, ein intaktes Schulleben zu gestalten“, begründete Schulleiterin Irina Salewski damals die Neuerung. Um so wichtiger sei es, dieses Netzwerk zu pflegen. Und dabei wiederum helfe der gemeinsame Abend unter dem Motto „Wiprecht trifft Kultur“. Denn eine Bildungseinrichtung reiche weit über das reine Gebäude und den Unterricht hinaus.

Von Julia Tonne