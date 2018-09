Regis-Breitingen

Vom ruhigen Rentner-Dasein hält Werner Heiche nichts. „So lange ich noch ein bisschen laufen kann, werde ich weiter Bier zapfen“, sagt der Wirt der Sportgaststätte in Regis-Breitingen schmunzelnd. Das füllt ihn aber noch nicht aus: Auch seine „Hobbys“ nehmen umfangreiche Zeit in Anspruch. Er ist Vorsitzender der fast 390 Mitglieder im Sportverein und kümmert sich als Stadtrat um die Belange der Kommune. Alles zusammen halte ihn fit. Am Montag feiert Heiche seinen 70. Geburtstag.

Jubilar ist geborener Breitinger

Er kam schon in Breitingen zur Welt, 1948 im zweiten Haus neben der Apotheke an der Schillerstraße. Später zog die Familie in die Werkstraße, 1963 in den Neubau. Achtjährig begann er bei Aktivist mit dem Fußball. „Meine Eltern hatten wenig Geld. Da hat mein Vater die ersten Fußballschuhe selbst gemacht.“ Mit ausgestanztem Kupplungsleder als Stollen. „Und viele Jahre hat er nach jedem Training und Spiel meine Schuhe geputzt und die Schürsenkel gewaschen“, erinnert sich Heiche liebevoll.

Über Lucka, Haselbach und Armeefußball im Dresdener Raum kam Werner 1972 zurück zu Aktivist. Der Kicker wurde dann Spielertrainer, rückte später in den Vorstand. 1991 wählte ihn der Nachfolger SV Regis-Breitingen zum Chef.

Schlosser übernahm die Sportgaststätte

Es war damals gesellschaftlich und persönlich eine bewegte Zeit für den Schlosser. Als er seine Männer-Truppe wohl als Erste im Kreis mit Trikotwerbung versorgt hatte, überredete ihn Sponsor Bellheimer Bier, die Sportgaststätte zu übernehmen. Und er rückte dann in den Stadtrat, wo er bei künftigen Wahlen ein Zugpferd für die FDP wurde. Einige Jahre war er gar Vize-Bürgermeister. Geschickt verband er Sport und Politik, um in den 2000ern mit Mitstreitern die neue Sporthalle, den Kunstrasenplatz und die Sanierung des Stadions zu erreichen – „mit viel Überzeugungsarbeit“ , sagt er. Spiele der U-19-Frauen-Europameisterschaft im Fußball und Sächsische Leichtathletik-Meisterschaften fanden hier statt.

Seine Frau zieht voll mit

In zwei Jahren feiert er goldene Hochzeit mit seiner Veronika. „Ohne sie hätte ich das meiste nicht geschafft“, sagt Werner Heiche. Nicht nur in der Gaststätte („Sie ist eine gute Köchin.“) zog sie bei seinen Plänen voll mit: Das Lokal wurde ausgebaut, mit Wohnung und Gästezimmer versehen sowie mit Bowlingbahn ergänzt. Auch für die Arbeit in Verein und Parlament hielt und hält sie ihm den Rücken frei. Stolz ist er ebenso auf die beiden Töchter und ihre Männer.

Ein wenig liebäugelt Werner Heiche aber schon mit einem – bisschen – Ruhestand. „Den Sportchef wollte ich ja schon abgeben, doch es fand sich keiner. Nun mache ich bis 2020, zum 100-Jährigen des Vereins. Dann ist Schluss damit.“

Von Olaf Krenz