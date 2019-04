Rötha/Dresden

Es ist wie eine schwere Operation am offenen Herzen. Mehr noch: Der Patient liegt auf dem Bauch, es klafft eine große Wunde in seinem Leib, und über den Rücken sind Drähte gespannt. Der Patient ist ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert und gehörte zur Kunstsammlung im Schloss Rötha. Der Operationssaal ist eine Werkstatt in der Hochschule für Bildende Künste in Dresden.

Irgendwann vor der Sprengung des Röthaer Schlosses im Jahr 1969 wurden Reste des Inventars ins Rathaus gebracht und dort auf den Dachboden verfrachtet. Darunter ein fast lebensgroßes Gemälde in einem prachtvollen Rahmen, dass einen Mann und zwei Frauen zeigt.

Wer die drei auf dem Gemälde sind, ist vorläufig noch unbekannt

Die eine, die Ehefrau vielleicht, schmiegt sich stehend an die Seite des Mannes, die andere, es mag die Tochter sein, sitzt vor ihm an einem Tischchen. Wer die drei sind, ist vorläufig noch unbekannt. Es könnten Mitglieder der weit verzweigten Röthaer Adelsfamilie von Friesen sein.

Ob das Bild noch in Ordnung war, als es auf den Dachboden kam, weiß man nicht, auch nicht, wie es behandelt wurde, wie sehr es Staub und Schmutz und anderem Ungemach ausgeliefert war. Dreißig Jahre später jedenfalls überzogen Risse die farbige Leinwand, und an der Stelle des kleinen Möbelstücks klaffte ein großes Loch in der Leinwand.

Niemand kümmerte sich zunächst um das Bild

In dem Zustand erhielt der Heimatverein, der gerade daran ging, ein Museum aufzubauen, das Gemälde um das Jahr 1999. Vom Rathausboden musste es runter, weil das Dach repariert werden sollte. Im ehemaligen Stadtgefängnis, das zum Museum wurde, kümmerte sich erst einmal niemand um das Bild.

Aus Unschlüssigkeit, was damit geschehen sollte, oder, weil es immerzu Wichtigeres zu tun gab, wie Museumsleiterin Bettina Wallasch bedauert. Immerhin: Womöglich stand es hier ein bisschen sicherer, als zuvor auf dem Rathausdachboden.

Katy Schlosser, eine Freundin des Röthaer Museums, hatte 2016 den Stein ins Rollen gebracht, indem sie bei der Hochschule um Hilfe bat. Quelle: André Neumann

Rettung und Heilung des Bildes kam in Gang

Es war dann fast ein Zufall, als gut 16 Jahre später die Röthaerin Katy Schlosser, eine kunstsinnige Freundin des Museums, auf das Bild aufmerksam wurde. Damals kamen Rettung und Heilung des Bildes in Gang, weil Katy Schlosser die Dinge auf eigene Faust in die Hand nahm.

Die beiden Frauen von der Hochschule für Bildende Künste in Dresden mussten nicht lange überlegen. Der Fachbereich von Professorin Ursula Haller nennt sich Kunsttechnologie, Konservierung und Restaurierung von Malerei auf mobilen Bildträgern. Sandra Plötz ist diplomierte Restauratorin. Sie erinnert sich an den Anruf der Röthaerin: „Die Gemälde aus der Ahnengalerie der Familie waren uns durch Untersuchungen am Landesamt für Denkmalpflege Sachsen ein Begriff, unser Interesse an diesem unbekannten Gemälde war also geweckt.“ Das war im Mai 2016.

Die erste Diplomarbeit, die sich mit der Konservierung des Bildes befasst. Quelle: André Neumann

Problem: ramponiertes Gemälde transportfähig machen

Drei Jahre später ist das Bild zum zweiten Mal in der Hand von Studenten. Den Anfang machte Malin Sundermann. Deren erste Herausforderung bestand darin, das ramponierte Gemälde transportfähig zu machen. Farbschichten waren streifenweise abgelöst, Risse durchzogen die Leinwand, die Fehlstelle war von hinten mit Decken verhüllt, die mit Klebestreifen befestigt waren.

Als die Wissenschaftlerinnen das Bild zum ersten Mal sahen, waren sie „beeindruckt von der sehr qualitätvollen Malerei und vom besonderen Liebreiz der Darstellung“, aber gleichermaßen „betroffen von dem ausgeprägten Schadensbild“, sagt Sandra Plötz.

Bettina Wallasch erinnert sich, das Malin Sundermann mehrere Stunden brauchte, um das fragile Kunstwerk so zu stabilisieren, dass es auf der Reise nach Dresden nicht noch größeren Schaden nehmen würde. Das gelang. Ihre Diplomarbeit, die sie im vorigen Jahr verteidigte, war der erste Schritt zur Rettung des unbekannten Bildnisses einer unbekannten Familie von einem unbekannten Maler.

Mit Drähten auf der Rückseite des Gemäldes werden die Risse gedehnt, um später verklebt werden zu können. Quelle: Sandra Plötz

Ähnlichkeiten mit einem Bildnis des Porträtmalers Anton Graff

Darüber gibt es bisher allenfalls Vermutungen und Spekulationen. Eine führt zu Ernst Freiherr von Friesen (1800 bis 1869) von Schloss Rammelburg oder zu dessen Vater Johann Georg Friedrich Freiherr von Friesen (1757 bis 1824). Es soll da Ähnlichkeiten mit einem Bildnis des Porträtmalers Anton Graff (1736 bis 1813) geben. Sicher ist allerdings gar nichts. Immerhin lässt sich die Entstehungszeit auf das 19. Jahrhundert eingrenzen. Das folgern die Experten der Dresdner Hochschule aus den verwendeten Farben.

Noch ist es auch nicht an der Zeit, sich mit dem Inhalt des Kunstwerkes zu befassen, da – gewissermaßen – erst noch dessen Überleben gesichert werden muss. Malin Sundermann hat Leinwandteile gedehnt und planiert, die Malschicht gefestigt und diese wochenlange Arbeit in ihrer Diplomarbeit akribisch dokumentiert. Sie ist jetzt als Assistenz-Restauratorin am Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft in Zürich tätig.

Bild darf nur liegend bearbeitet werden

Nun sollten die Risse geschlossen werden. Dazu musste das Bild, das überhaupt nur liegend bearbeitet werden kann, gewendet werden. Seit dem Wintersemester 2018/19 arbeiten die Studentinnen Nora Schlag und Eva Krug von Nidda daran. Langsam und mit reichlich Fingerspitzengefühl. Zuvor wurden die Fehlstellen mit Leinwandstreifen und -flicken abgedeckt.

Was dann passierte, gleicht tatsächlich einer komplizierten Operation, die Sandra Plötz so beschreibt: „Anschließend konnten die Rissränder rückseitig mit Hilfe sogenannter Trecker sukzessive zusammen geführt werden, sie waren über die Jahre stark auseinander gealtert. Die Textilstreifen, die dabei rechts und links des Risses angebracht werden, sind über Schnüre mit Schrauben an den Treckern verbunden.

Über diese Stellschrauben kann Zug ausgeübt werden, und die Rissränder können langsam gedehnt und zusammen gebracht werden. Markierungen mit Schneiderkreide, die wieder entfernt werden, erleichtern die exakte Positionierung, bevor unter dem Mikroskop mit der eigentlichen Rissverklebung begonnen werden kann.“

Bild vielleicht irgendwann im Röthaer Heimatmuseum zu sehen

Die beiden Studentinnen schlossen im Wintersemester auf diese Weise zwanzig Zentimeter Risse. Im kommenden Sommersemester will die Hochschule die restlichen schaffen.

Und dann? Dann wird das Bild immer noch ein großes Loch haben, in das eventuell Leinwand-Intarsien eingesetzt werden könnten. Bleiben die dann blank, oder werden sie womöglich doch im Sinne des Schöpfers anhand einer alten Postkarte mit dem unversehrten Bild bemalt. Und wird das Gemälde vielleicht irgendwann im Röthaer Heimatmuseum zu sehen sein? All das ist noch völlig offen. Die neuere Geschichte des vielleicht 200 Jahre alten Gemäldes hat gerade erst begonnen.

Stiftung unterstützt Rettung des Bildes Müsste das Familienbildnis aus dem Röthaer Schloss auf dem freien Markt konserviert und restauriert werden, es wäre wohl nie dazu gekommen, ist Museumsleiterin Bettina Wallasch überzeugt. „Das könnte kein Mensch bezahlen“, sagt sie. In finanzieller Hinsicht ist das Engagement der Hochschule für Bildende Künste Dresden daher ein Glücksgriff. Die wollte nur einmalig 2500 Euro für die Arbeit an dem Bild haben. Heinrich Freiherr von Friesen, der am 25. August 2017 gestorbene letze Röthaer Schlossherr, hatte das Bild bei Bettina Wallasch im Museum vor seinem Tod noch gesehen. Geld habe er für die Rettung des Kunstwerkes – an das er sich selbst nicht erinnern konnte – nicht beisteuern wollen. Er gab der Museumsleiterin aber freie Hand, es nach Dresden zu geben. Schriftlich hat sie das zwar vor des Schlossherren Tod nicht mehr bekommen, doch auf dessen Wort habe sie sich immer verlassen können. Also versuchte sie, das Geld zusammenzukriegen. Und da kam wieder einmal die Kultur- und Umweltstiftung Leipziger Land der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig zu Hilfe. Die verbindet eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Heimatverein Rötha, dem Träger des Museums. Schon mehrfach wurde beispielsweise im Rahmen der jährlichen Gedenkfeiern an die Völkerschlacht bei Leipzig der traditionelle Patrouillenritt gefördert, an dem der Stadt- und Heimatverein Rötha beteilig war. Bettina Wallasch erhielt 2016 die Kommandant-Prendel-Medaille, die der von der Stiftung initiierte Kommandant-Prendel-Orden für Verdienste um das Völkerschlachtgedenken vergibt. Jetzt beteiligt sich die Stiftung mit 1700 Euro an der Konservierung des Bildes. Die restlichen 800 Euro bringt Stadt- und Heimatverein selbst auf.

Von André Neumann