Neukieritzsch/Kahnsdorf

Auch wenn es seit nunmehr neun Monaten einen Investor gibt und das neue Wohngebiet in Kahnsdorf-Nord schon einen klangvollen Namen hat – bevor die ersten Neu-Kahnsdorfer in den „ Seewiesen“ bauen und leben können, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Wenn auch vermutlich nicht mehr so viel, wie von den ersten Ideen bis jetzt. Das waren etliche Jahre.

Der Vorteil bei dem aktuellen Problem, das den Beginn der Erschließung des neuen Ortsgebietes noch behindert, ist, dass alle Beteiligten an einer raschen Lösung interessiert sind. Es geht um das Abwasser, welches in Kahnsdorf-Nord anfallen wird. Nach Lage der Dinge ist im Moment noch unklar, wie das abfließen soll.

60 Bauplätze in Kahnsdorf-Nord

In Kahnsdorf-Nord sollen allein im ersten von drei Bauabschnitten rund 60 Bauplätze geschaffen werden. In den Häusern wird eine erhebliche Menge Abwasser produziert werden.

Der zentrale Punkt, von dem aus in Kahnsdorfer Abwässer ins Überlandnetz zur Kläranlage in Espenhain gepumpt werden, befindet sich gut einen Kilometer weiter südlich im Ort. Und derzeit ist zweifelhaft, ob das vorhandene Ortsnetz genügend Kapazitäten hat, um die zusätzlichen Abwässer durchzuleiten.

Am Kahnsdorfer Ufer am Hainer See wird viel gebaut. Beim neuen Wohngebiet in Kahnsdorf-Nord gibt es Probleme mit dem Abwasser. Quelle: Jens Paul Taubert

Der zuständige Abwasserzweckverband (AZV) Espenhain, das sagte dessen Geschäftsführer Sven Lindstedt der LVZ, habe schon während der Bebauungsplanung für Kahnsdorf-Nord darauf hingewiesen, dass die „Ableitung technologisch betrachtet werden“ müsse.

Dieser Prozess laufe derzeit, so Lindstedt. Bekannt sei schon, dass die zwei vorhandenen Übergabepunkte in der Mühlstraße und an der Lagune nicht ausreichen werden. Ein Ingenieurbüro, sei mit einer darüber hinausgehenden Netzbetrachtung beauftragt worden.

Bau einer neuen Leitung von Kahnsdorf-Nord bis zur Pumpstation

Die solle ergeben, ob weitere Anbindepunkte ans Ortsnetz gefunden werden, oder ob neue Kapazitäten geschaffen werden müssen. „Schlimmstenfalls“, sagt Lindstedt, könnte das der Bau einer neuen Leitung von Kahnsdorf-Nord bis zur Pumpstation im Süden des Ortes sein.

Bevor es dazu kommt, werden andere Optionen geprüft. In Kahnsdorf gibt es zwar schon zum großen Teil ein getrenntes Leitungssystem für Regenwasser und Schmutzwasser, dennoch, sagt der AZV-Geschäftsführer, komme noch viel Regenwasser in der Pumpstation an und werde zum Klärwerk transportiert.

Das will der AZV gern ändern, es habe aber „noch der letzte Funke“ gefehlt, der den Verband zu den noch ausstehenden Umbauten bewegt. Der könnte jetzt gefunden sein. Die Idee: Niederschlagwasser, welches ohne Behandlung in die Seen abgegeben werden kann, wird aus dem Abwassernetz ausgebunden. Damit könnte in den Rohren Platz für das Schmutzwasser aus Kahnsdorf-Nord entstehen.

Verkauf des Baugeländes an die Blauhaus GmbH geplant

Ob die Rechnung aufgeht, muss freilich erst noch ermittelt werden. Auf jeden Fall wäre diese Lösung eine, die im Interesse der Gemeinde und des Zweckverbandes läge.

Bis dahin, bis zu einer tragfähigen Lösung, wartet die Gemeinde noch, ehe sie den schon beschlossenen Verkauf des Baugeländes an die Blauhaus GmbH vollzieht. Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) ist wichtig, dass vor dem Termin beim Notar ein Erschließungsvertrag zwischen den Beteiligten abgeschlossen wird.

Das kann noch ein Weilchen dauern, deutet Sven Lindstedt an. Es müsse aber nicht unbedingt gewartet werden, bis etwaige Baumaßnahmen am Abwassernetz umgesetzt sind. Die könnten aus seiner Sicht auch parallel zur beginnenden Erschließung des Wohngebietes laufen.

Von André Neumann