Kitzscher. Nach einem Feuer in Kitzscher mussten am Sonntag sechs Personen in Krankenhäuser eingeliefert werden. In einem Wohnblock in der Thierbacher Straße brannte es gegen 6.30 Uhr in einem Treppenhaus, informierte die Polizei auf LVZ-Nachfrage. Aus dem Gebäude wurden laut Feuerwehr acht Personen gerettet, so wurde Betroffenen geholfen, aus einer Erdgeschosswohnung das Haus über den Balkon zu verlassen. Sechs Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst vorgestellt. Sie kamen laut Polizei in Krankenhäuser in Borna und Zwenkau, konnten diese aber teilweise bereits wieder verlassen.

In einem Treppenhaus in der Thierbacher Straße in Kitzscher hat es am Sonntag gebrannt. Quelle: Kai Noeske

Alarmiert wurden die Feuerwehren von Kitzscher und Trages sowie die Drehleiter aus Borna, informierte Feuerwehrsprecher Mike Köhler. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz habe sofort die Brandbekämpfung mit einem Rohr begonnen. Der Feuerwehreinsatz dauerte etwa anderthalb Stunden. Gebrannt haben laut Feuerwehr Reifen und Unrat in einem Hauseingang. Dieser Eingangsbereich sei durch die enorme Hitze vollkommen zerstört worden.

Wie es zu dem Feuer kam, war am Sonntag noch unklar. Der Brandursachenermittler war vor Ort, die Kriminalpolizei ermittelt. Wer Hinweise zu dem Brand geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Borna zu wenden, Telefon 03433/2440.

Von Inge Engelhardt