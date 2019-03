Kommentar von Kathrin Haase

Irgendwann hat es angefangen, mich ganz gewaltig zu stören. Die eingeschweißten Gurken und Paprika im Supermarkt, die mundgerecht portionierten Obsthäppchen hinter einer Klarsichtfolie, der mehrfach laminierte Käseaufschnitt und doppelt sicherheitsverpackte Süßigkeiten und als Krönung – dieser quietschbunte Billigplastemist aus Asien, der verdammt nach Chemie stinkt. Das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Dann kamen die Fernsehberichte von gigantischen Müllstrudeln in den Ozeanen, von Fischen und Vögeln, die qualvoll an Plastemüll ersticken, weil sie diesen für Fressen halten; von einer Meeresschildkröte, der zentimetertief ein Trinkhalm in der Nase steckt und die Höllenqualen leidet; von kilometerlangen Müllstränden in Indien und Indonesien sowie von den milliardenfach weggeworfenen Einwegbechern, die kaum länger als zehn Minuten in Gebrauch sind und dann eine Ewigkeit vor sich hin rotten.

Sind wir eigentlich noch zu retten?

Es gibt bereits Millionen Menschen rund um den Globus, die sich gegen diesen Wahnsinn stemmen. Teenager, die Balis Müllstrände leerräumen, Wissenschaftler, die an Ideen zur Plasteverwertung tüfteln. Jeder kleine Schritt in diese Richtung ist wertvoll. Das können am Sonnabend die Besucher des Workshops „Leben ohne Plastik“ mit Nadine Schubert in Borna erfahren. Es werden immer mehr, die nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung sein möchten. Mit diesen Gedanken begann auch mein Weg zu einem plastearmen Leben. Wohlgemerkt: plastearm, nicht plastefrei. Und das war gar nicht so schwer: Glas- statt Plasteflaschen, Leinen- statt Plastebeutel, Nein sagen zu Einweggeschirr, Plastetellern und To-go-Bechern; selbst gemachtes Spül- und Waschmittel statt Chemikalien voller Mikroplaste.

Bei aller Euphorie: Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff und sollte nicht per se verteufelt werden. In manchen Branchen wie der Kfz-Industrie, Elektrotechnik und Medizin hat er durchaus Sinn. Für Kabelisolierungen und Blutbeutel etwa gibt es kaum geeigneten Ersatz. Der Teufel liegt in den vielen Dingen, die der Mensch ohne Not einschweißt. Hier sind wir Verbraucher gefragt und stimmen mit dem Portemonnaie ab.

