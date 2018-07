Das Landeserntedankfest lohnt sich für die Ausrichterstadt in jedem Fall. Das macht der Wurzener Oberbürgermeister Jörg Röglin mit Blick auf Borna als Ausrichter der sächsischen Großveranstaltung im nächsten Jahr klar. In Wurzen sind die Erinnerungen an das Landeserntedankfest auch sieben Jahre nach der Veranstaltung noch präsent.