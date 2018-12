Wyhra

Das Volkskundemuseum in Wyhra soll künftig stärker vom Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiter profitieren. Das macht Sandra Brandt klar. Die 40-Jährige, im Hauptberuf Abteilungsleiterin Region Leipzig der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTMI), ist Vorsitzende des neugegründeten Fördervereins für das Volkskundemuseum, für dessen neues Betreibermodell der Kreistag auf seiner letzten Sitzung grünes Licht gegeben hat.

Gebäude und Sammlung bleiben beim Landkreis

Bisher lag die Federführung für den Museumsbetrieb beim Heimatverein des Bornaer Landes, dessen Vorsitzender Hans Ketzer nach wie vor Leiter der Einrichtung ist, deren Ursprünge in den 80er-Jahren und damit noch in der DDR liegen. Zwar bleiben Gebäude und Sammlung weiterhin beim Landkreis; in Zukunft soll es aber einen Mitarbeiter geben, der im Sommer im Volkskundemuseum im Einsatz ist und in der kalten Jahreszeit in der Bornaer Stadtverwaltung arbeitet. Weil der Mitarbeiter aus dem Bornaer Stadtsäckel bezahlt wird, erhält die Stadt einen Zuschuss aus dem Landratsamt. Allerdings ist klar, dass der Weiterbetrieb oder gar eine Neuausrichtung des Museums damit nicht zu bewältigen ist.

Neuer Verein zählt acht Mitglieder

Deshalb wurde der Verein gegründet, der sich offiziell „Verein zur Förderung des Museumshofs Wyhra“ nennt. Der Verein zählt aktuell acht Mitglieder, zu denen auch der Geschäftsführer der Ökologischen Station Birkenhain, Martin Graichen, und Manuela Kolster, Mitarbeiterin Qualitätsmanagement Lutherweg in Sachsen und engagiertes Mitglied im Vorstand der Bornaer Kirchgemeinde, gehören. Sachverstand, der nötig ist, um die Ausstellung im Volkskundemuseum zu überarbeiten.

Ausstellung mit spielerischer Komponente

Dass daran kein Weg vorbei führt, macht Vereinschefin Brandt deutlich. Nicht, weil Museumschef Ketzer und seine Mitstreiter vom Heimatverein schlechte Arbeit geleistet hätten, wohl aber, „weil die Präsentation nicht mehr heutigen Erwartungen entspricht“, sagt Sandra Brandt. Es gehe um die Erlebbarkeit der Ausstellung. Heißt: Die Präsentation soll auch eine spielerische Komponente erhalten.

Pauschale für Ehrenamtliche

Der Förderverein will mit Ehrenamtlichen und Pauschalkräften arbeiten, etwa wenn es um Veranstaltungen oder Führungen geht. Sandra Brandt denkt dabei an rüstige Senioren, die zwar ehrenamtlich im Einsatz wären, „aber nicht unentgeltlich“, sondern vielleicht für eine gewisse Pauschale. Mit etwa zehn Leuten ließe sich der Museumsbetrieb auf der neuen Grundlage absichern.

Pilgerherberge und Fledermäuse

Und das Museum könnte sein Angebotsspektrum erweitern. Etwa um das Thema Naturschutz, vielleicht mit dem Fokus auf Fledermäuse, weshalb auch die Ökostation mit ins Boot geholt werden soll. Zudem steht außer Frage, dass auch in baulicher Hinsicht etwas passieren muss. Dazu aber, so Sandra Brandt, sind Fördermittel nötig. Immerhin gibt es auch die Überlegung, am Volkskundemuseum eine Herberge für Pilger zu errichten, die auf dem Lutherweg oder der Via imperii unterwegs sind.

Gute persönliche Gründe fürs Engagement

Dass sich Sandra Brandt, in ihrem Hauptberuf durchaus ausgelastet und auch als Leiterin der Bornaer Schiedsstelle aktiv, an die Spitze des neuen Vereins stellt, hat in gewisser Weise auch gute persönliche Gründe. „Ich wohne direkt in der Nähe.“ Für sie als Wyhraerin ist das Volkskundmuseum wie für viele andere Bewohner des südlichen Bornaer Ortsteils von ganz besonderer Bedeutung.

Von Nikos Natsidis