Wyhrataler Karnevalisten marschieren am 11.11. vor Bornas Rathaus auf

Borna. In Pegau und Groitzsch liegt es in den Genen der Eingeborenen. In Rötha und Kitzscher funktioniert es wenigstens. Nur in Borna war es immer gut gemeint und fiel am Ende nur noch aus, wobei das niemandem auffiel. Die Rede ist vom Karneval oder zumindest dem, was sich außerhalb des Rheinlandes unter dieser Bezeichnung erwarten lässt. Vielleicht ändert sich das jetzt in Borna. Erstmal seit Jahren soll es auch hier am 11.11., 11.11 Uhr, wieder eine Schlüsselübergabe nebst närrischem Treiben geben. Dafür will der Carneval Club Wyhratal (CCW) sorgen.

Die organisierten Narren aus den südlichen Bornaer Ortsteilen läuten damit zugleich ihre Jubiläumssaison ein. Schließlich wurde der CCW vor einem Vierteljahrhundert gegründet, im Jahr 1993. Derzeit zählen die Karnevalisten 23 Mitglieder, von denen das jüngste 23 ist und der Senior 67 Lenze zählt, wie Jan Kriegeler, der CCW-Vorsitzende sagt. Seine Stellvertreterin Katrin Löffler war es, die in dieser Angelegenheit erste zarte Bande zur Rathausspitze knüpfte, und Oberbürgermeisterin Simone Luedkte (Linke), die immerhin aus Bonn am Rhein stammt und schon deshalb etwas von der närrischen Sache verstehen muss, zeigt sich nicht abgeneigt.

Dabei ist es nicht so, dass der Beginn der närrischen Jahreszeit nicht auch in Borna schon für einen gewissen Massenauflauf gesorgt hätte. Es war 2004, als sich etwa 400 Leute anlässlich der Schlüsselübergabe vor dem Rathaus zusammenfanden und zu den Klängen der „Randfichten“ auf dem Markt tanzten. Bei bitterer Kälte, wobei das Angebot geistiger Getränke der lockeren Atmosphäre nicht unbedingt abträglich war. Damals stand der Bornaer Carneval Verein (BCV), dessen Ursprünge ins Jahr 1982 zurückreichen, hinter dem närrischen Aufmarsch, der sich aber Jahre später von der öffentlichen Bühne verabschiedete. Seither gilt Borna für Karnevalisten in gewisser Weise als verbrannte Erde.

Das wissen die Frauen und Männer vom CCW und betrachten ihre Veranstaltung am 11.11., wenn Oberbürgermeisterin Luedtke symbolisch den Rathausschlüssel übergeben soll und sich die Bornaer Tanzelfen als Funkengarde in Bewegung setzen, auch als eine Art Versuchsballon. Was letztlich in der entscheidenden Frage gipfelt, inwieweit die Bornaer willig und bereit für die Aufnahme weiterer närrischer Aktivitäten sind. Etwa für einen Kinderfasching, wie es ihn einstmals ebenfalls schon gab und wie ihn sich die CCW-Aktivisten auch im Goldenen Stern vorstellen können.

Bisher gehörten Auftritte in Bubendorf zur sicheren Bank für den CCW. So auch in der bevorstehenden närrischen Saison wieder, wenn sie dort am 20. Januar und am 10. Februar zu Abendveranstaltungen sowie am 21. Januar zu einer Seniorenveranstaltung einladen.

Von Nikos Natsidis