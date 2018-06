Borna/Blumroda

Im Gebiet des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) müssen Vermieter künftig auch für leer stehenden Wohnungen Grundgebühren für Wasser und Abwasser bezahlen. Das hat die Verbandsversammlung des ZBL in dieser Woche einstimmig beschlossen. Die Regelung gilt ab 1. Januar 2019.

Bislang war eine Befreiung möglich

Bisher konnten Wohnungseigentümer sich auf Antrag von den Grundgebühren für unvermietete Wohnungen befreien lassen. Die beträgt für einen Wasseranschluss und für einen Abwasseranschluss jeweils 84 Euro pro Jahr. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes vom Januar dieses Jahres (Aktenzeichen: 5A 197/15) sei die Befreiung von der Grundgebühr unzulässig, begründete Verbandsgeschäftsführer Michael Spitzner den Vorschlag der Verbandsführung.

„Im Sinne der Bürger abstimmen“

Der stieß in der Verbandsversammlung auf offene Ohren. Der Bornaer Verbandsrat Klaus Sachse wies zwar darauf hin, dass in Borna mit der BWS auch eine städtische Gesellschaft betroffen sei, dennoch wolle er im Sinne der Bürger abstimmen, die in den Genuss einer Gebührensenkung kommen könnten.

Michael Spitzner hatte zuvor vorgerechnet, welchen Einfluss die Neuregelung auf die Gebühren hat. Setzt man die 2017 erlassenen Wasser-Grundgebühren von rund 250 000 Euro ins Verhältnis zur verkauften Wassermenge, würde sich eine „Gebühren senkende Wirkung“ von rund neun Cent pro Kubikmeter ergeben, beim Abwasser sogar um etwas über zehn Cent. Wobei, darauf wies Spitzner hin, das nicht heiße, dass die Gebühren tatsächlich um diesen Betrag sinken, weil es noch viele andere Einflussfaktoren gebe.

Andere Faktoren können Gebühren steigen lassen

Wie beispielsweise der beschlossene Bau einer Enthärtungsanlage im Wasserwerk Kesselshain, der sich gegenteilig auf die Gebühren auswirken wird, was mit der Neuregelung etwas ausgeglichen werden könne, wie Sachses Bornaer Kollege Günter Kolbusa anmerkte.

Die Neuregelung wurde von den Bürgermeistern der Kommunen im Versorgungsverband einstimmig beschlossen.

Von André Neumann