Borna/Blumroda

Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften und andere Vermieter in und um Borna könnten demnächst aufstöhnen. Jedenfalls, wenn sie über eine nennenswerte Zahl nicht vermieteter Wohnungen verfügen. Denn anders als bisher will der Versorgungsverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) künftig für alle Wohnungen, auch für leer stehende, die Grundgebühren für Wasser und für Abwasser erheben.

Verbandsversammlung berät am Dienstag

Ein Antrag, die Verbandssatzung diesbezüglich zu ändern, wird den Verbandsräten auf ihrer nächsten Verbandsversammlung am Dienstag vorliegen.

Hintergrund ist ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) Bautzen vom 15. Januar dieses Jahres (Aktenzeichen: 5A 197/15). Im Streit zwischen einer Wohnungsgenossenschaft und einem Abwasserzweckverband aus dem Raum Chemnitz ging es um rückwirkend erhobene Gebühren, im Kern aber auch um Grundgebühren für leer stehende Wohnungen.

Die Wohnungsgenossenschaft hatte diese beanstandet und in erster Instanz vor dem Verwaltungsgericht Chemnitz Recht bekommen. Das Oberverwaltungsgericht gab im Berufungsverfahren jedoch dem Zweckverband Recht. Der sei gehalten, heißt es im Urteil, „für leerstehende Wohneinheiten eine Grundgebühr zu erheben“.

Spitzner: „Erlass unzulässig“

ZBL-Geschäftsführer Michael Spitzner interpretiert das Urteil so, dass ein Erlass der Grundgebühren für leere Wohnungen unzulässig sei. Würde der Verband nicht reagieren, so seine Befürchtung, könnte das sogar nach hinten los gehen. Dann, spekuliert der Verbandsvorsitzende, könnte ein Verbraucher die Höhe seiner Mengengebühr in Frage stellen, weil der Verband ja unzulässigerweise auf die Einnahme von Grundgebühren verzichtet.

Konkret sind es im Bereich Trinkwasser rund 250 000 Euro und im Bereich Abwasser noch einmal rund 130 000 Euro jährlich, die dem Verband durch nicht erhobene Grundgebühren entgehen, die er künftig aber einnehmen will. Die Differenz kommt daher, dass nicht alle Verbandskommunen auch abwasserseitig vom ZBL betreut werden.

Jeweils 84 Euro Grundgebühr pro Jahr

Die Höhe der Grundgebühren beträgt im ZBL je 84 Euro im Jahr für Wasser und für Abwasser pro Wohnungseinheit. Erhoben wird die seit 2008. Davor gab es für Abwasser keine Grundgebühr, für Wasser wurde sie gestaffelt nach der Durchflussgröße des Zählers erhoben.

Seitdem besteht auch die Möglichkeit, leer stehende Wohnungen von den Grundgebühren befreien zu lassen. Bedingung: Es musste wenigstens eine Grundgebühr für das Gebäude bezahlt werden, und die Befreiung musste jährlich neu beantragt werden, ansonsten wurde die Grundgebühr erhoben. Was auch zu Streitereien führte, wenn ein Vermieter den Antrag versäumt hatte und die Grundgebühren später für mehrere Jahre erstattet haben wollte. Jetzt drohen den Vermietern erhebliche zusätzliche Kosten.

Noch offen, wie Entscheidung ausfällt

Noch ist nicht klar, wie die Entscheidung am Dienstag fällt, da mehrere Bürgermeister zwischen den Stühlen sitzen. Sie müssen rechtssicher für den Verband entscheiden, sind aber als Kommune teils selbst Vermieter oder Gesellschafter von Wohnungsunternehmen. Dazu gehört auch die Verbandsvorsitzende selbst, Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke).

Die öffentliche Sitzung beginnt am Dienstag, 16 Uhr, im Beratungsraum des Verbandssitzes im Gewerbegebiet Blumrodapark. Zu Beginn ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.

Von André Neumann