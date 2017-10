Zar, Kaiser und König schlendern in Uniformen übers Röthaer Museumsfest

Das Wiedersehen mit historischen Persönlichkeiten in Rötha – Russlands Zar Alexander I., Österreichs Kaiser Franz I. und Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. – lockte am Sonnabend viele Besucher zum Museumsfest in Rötha. Zu Beginn der Veranstaltung ließ der Heimatverein Brieftauben aufsteigen, als Symbol für eine fortdauernde friedliche Zeit.