Borna/Zedtlitz

Gerhild Wagner hat einen Sprachfehler. Sie kann nicht Nein sagen. Sie hilft anderen Menschen und ist im Zweifel sogar bereit ,„ihr letztes Hemd zu geben“ wie es Stadtrat Gunther Sachse (Bürger für Borna/BfB) kürzlich nannte. Das war kurz vor der jüngsten Stadtratssitzung, als die 76-Jährige ausgezeichnet wurde – mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Borna.

Gerhild Wagner pflegt Leute in Zedtlitz

Den sie zweifellos verdient hat. Seit ’zig Jahren hilft beziehungsweise pflegt sie Menschen. Bei sich zu Hause in Zedtlitz. Es begann in der Wendezeit. „Da sah ich, wie jemand bei uns die Mülltonne umkippte und nach etwas Essbarem suchte.“ Es war ein Mann, der viele Jahre hinter Gittern verbracht hatte und „in einer Bruchbude lebte“, wie es Gerhild Wagner auch heute, knapp drei Jahrzehnte später, schildert.

Die gelernte Spielzeugherstellerin mit Meisterbrief gab dem Mann nicht nur etwas zu essen, sondern kümmerte sich in der Folge um ihn, selbst wenn der volltrunken vor der Tür stand oder besser lag.

Der Betrieb „Bornaer Handspielpuppen“

Das Ende der DDR und die Wiedervereinigung waren auch die Zeit, in der ihre erste berufliche Karriere endete. Gerhild Wagner war bis dahin Unternehmerin gewesen. Das gab es auch in der DDR, wobei sie mit der Firma „Bornaer Handspielpuppen“ einen Privatbetrieb leitete, der mit seinen insgesamt zehn Mitarbeitern gerade noch die Größenordnung hatte, die es auch in der sozialistischen Gesellschaft geben durfte. Mit Beginn der neuen Zeitrechnung hatte sich das dann allerdings erledigt.

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie in Zedtlitz

Später bot Gerhild Wagner Behandlungen nach der Methode der Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie von Manfred von Ardenne an. Und es entstand eine Art Pflegeeinrichtung der besonderen Art, in der sie bis heute Leute mit einer Pflegestufe betreut. Ums Geld geht es ihr dabei nicht, wie sie betont. Zwar nimmt sie das Pflegegeld der Leute, die sie betreut. Dass sie Menschen rund um die Uhr pflegt, erklärt sich aber vor allem durch ihre christliche Nächstenliebe, die sie aktiv lebt.

Zehn Leute in Zedtlitz betreut

An die zehn Leute dürfte sie im Laufe der Jahre in ihrem Haus Am Weinberg in Zedtlitz betreut haben. Darunter eine ehemalige Krankenschwester, die sie im Alter von 97 Jahren aufnahm und die bei ihr ihren 100. Geburtstag erlebte. Jetzt ist Traudl da. „Sie war meine beste Mitarbeiterin“, sagt Gerhild Wagner mit Blick auf ihren einstigen Handspielpuppenbetrieb.

Nach wie vor tatkräftig in Zedtlitz

Es könnte allerdings sein, dass Traudl die letzte ist, die von Gerhild Wagner betreut wird. „Ich habe Knochenmarkkrebs.“ Eine Chemotherapie lehnt sie dennoch ab, wohl auch, weil sie erlebt hat, welche Wirkungen diese Behandlungsart auf das Befinden von Patienten haben kann. Wer mit ihr redet, spürt nichts von ihrer Krankheit. Nach wie vor wirkt sie tatkräftig und entschlossen. Nein sagen kann sie nach wie vor nicht. „Meine Kinder sagen, ich bin nicht normal.“

Von Nikos Natsidis