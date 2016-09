Borna/Zedtlitz. Mit einem Umzug von zehn Feuerwehrfahrzeugen und einem Fest auf dem Sportplatz, bei dem bis in die Nacht Stimmung im vollen Festzelt herrschte, feierte die Freiwillige Feuerwehr Zedtlitz am Sonnabend ihren 80. Geburtstag. Sie war am 4. Dezember 1936 gegründet worden und hatte einen Monat später 95 Mitglieder. Heute gehören 24 Einsatzkräfte, zwölf Kinder und Jugendliche, zwei Alterskameraden und vier Frauen zur Wehr.

Im Umzug rollten zehn Fahrzeuge aller Bornaer Ortsfeuerwehren aus Eula, Thräna, Neukirchen, Wyhra und Borna durch Zedtlitz. Das Spalier der Zuschauer war dichter als Wehrleiter Jens Wehrmann erwartet hatte. Auf dem Festplatz kamen Glückwünsche unter anderem von Bornas Stadtwehleiter Tino Reim, dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Kai Noeske und von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke).

Erster Programmpunkt am Nachmittag war ein Schauwettkampf, bei dem der Zedtlitzer Nachwuchs gegen die Einsatzgruppe antrat. Schlauchstrecke aufbauen, Wasser draufgeben und in einen Zielkorb spritzen. Es wurde ein Wettkampf mit Hindernissen, denn die Pumpen streikten immer wieder. Dreimal mussten die Jugendlichen Anlauf nehmen, zweimal die Erwachsenen. Zum Schluss wurde beschlossen: Die Jugend hat gewonnen.

Probleme mit jahrzehntealter Technik werden in Zedtlitz demnächst der Vergangenheit angehören. Für das Einsatzfahrzeug, einen 27 Jahre alten LO, ist nämlich ein Ersatz schon bestellt. Wehrmann rechnet im nächsten Jahr mit dem neuen MLF, was für mittleres Löschfahrzeug steht. Ansehen konnten sich die Besucher des Jubiläumsfestes ein solches Feuerwehrfahrzeug schon mal, denn die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Störmthal waren mit ihrem nach Zedtlitz gekommen.

Gegen Abend füllten sich Sportplatz und Festzelt mehr und mehr. Die Auftritte der Showtanzgruppe Bornaer Tanzelfen, der BornAerobics und der Guggemusik Überdosis sorgten für Beifall und Begeisterung, die Tanzmusik kam von der Disco Flashdance.

Am selben Tag hatte die Feuerwehr in Borna zum Tag der offenen Tür eingeladen. Auf der großen Luftrutsche herrschte den ganzen Tag über Andrang, fast noch mehr an der Feuerwehrhaltestelle am Tor, wo die beliebten Rundfahrten im Feuerwehrauto starteten. An Technik interessierten Besuchern präsentierten die Bornaer Feuerwehrleute das Flaggschiff ihrer Flotte, das erst ein Jahr alte Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20, welches für alle denkbaren Einsatzsituationen ausgerüstet ist.

Von André Neumann