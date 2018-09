Für ein Dankeschön an die Mitarbeiter der Landkreisverwaltung hatte sich der Landkreis Leipzig am Sonntag ins Gewandhaus eingemietet. Landrat Henry Graichen (CDU) blickte in feierlichem Rahmen auf das Zusammenwachsen der Altkreise und die Leistungen der Beschäftigten zurück. 240 Kinder und Jugendliche der beiden Landkreis-Musikschulen unterhielten die geladenen Gäste.