Borna

Die Polizei sucht Zeugen und Beteiligte eines Unfalls am 28. August in Borna am Breiten Teich. Eine Zehnjährige überquerte die Sachsenallee, als sie von einer Fahrradfahrerin gerammt wurde und stürzte. Die Verursacherin hielt kurz an, erkundigte sich nach dem Wohlergehen des geschockten Kindes und fuhr dann weiter. Ein unbekannter Mann kam zu Hilfe. Da die Unfallfolgen erst später deutlich wurden, sucht die Polizei nunmehr nach der Radfahrerin, dem helfenden Mann und weiteren Zeugen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Borna, Telefon 03433/2440 entgegen.

Von LVZ