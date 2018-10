Borna

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montagabend in Borna ereignet hat. Eine Frau hatte 20.45 Uhr mit ihrem Auto an der roten Ampel an der Kreuzung Lobstädter Straße/Sachsenallee gehalten. Ein junger Mann fuhr mit einem schwarzen Auto auf. Beide stiegen aus.

Sachschaden des Unfalls bei 5000 Euro

Der Verursacher gab vor, den Unfall auf einem nahen Parkplatz aufzunehmen, fuhr dann aber davon. Er hinterließ einen Sachschaden von 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna zu melden, Telefonnummer 03433 2440.

Von Ekkehard Schulreich