Borna/Zedtlitz

Der Fahrer (36) eines blauen Opel Zafira befuhr am Dienstag in Zedtlitz die Platekaer Straße in Richtung Petergrube. In einer Kurve kam ihm der Fahrer eines roten Ford Focus entgegen. Dieser telefonierte während der Fahrt und geriet zu weit auf die Gegenfahrbahn.

Hierdurch war der Fordfahrer gezwungen, auszuweichen und fuhr infolge dessen in den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks. Durch das Ausweichmanöver entstand sowohl am Opel als auch am Gartenzaun Sachschaden. Der Fahrer des Fords entfernte sich nach dem Unfall unerkannt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Telefon 03433/2440 zu melden.

Von thl