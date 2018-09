Landkreis Leipzig

Die Autobahnpolizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am späten Abend des 6. September an der A 38-Anschlussstelle Neue Harth (in Richtung Dresden) ereignete. Ein vermutlich schwarzer VW Kombi überholte um 22.10 Uhr andere Fahrzeuge bei stockenden Verkehrsverhältnissen auf dem Standstreifen und drängte beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen einen blauen Skoda Fabia in die linke Fahrspur. Dadurch stieß dieser seitlich mit einem dort fahrenden weißen VW Passat zusammen.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Verletzte gab es keine. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Die Verkehrspolizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zum schwarzen VW Kombi, dessen Fahrer, seinem Fahrverhalten und zum Fahrverhalten der übrigen Beteiligten machen können.

Zeugen können sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Tel. 0341/2552851 wenden.

