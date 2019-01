Borna

Am späten Sonntagabend meldeten sich Anwohner aus der Deutzener Straße in Borna bei der Polizei. Unbekannte wurden beim Hantieren an einem Zigarettenautomaten beobachtet. Als die Polizei kurz darauf eintraf, hatten sich die Täter bereits davon gemacht und der Automat war zerstört. Ob etwas aus dem Automaten fehlte, konnte in der Nacht nicht festgestellt werden.

Von LVZ/gap