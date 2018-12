Zwenkau

Ein Zigaretten-Automat wurde am frühen Donnerstagmorgen in Zwenkau durch Unbekannte gesprengt. Das Gerät in der Leipziger Straße wurde erheblich beschädigt. Anwohner hatten die Polizei kurz vor 5 Uhr informiert. Kriminaltechniker sind am Morgen vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Höhe des Schadens ist noch nicht beziffert.

Von Ekkehard Schulreich