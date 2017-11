Zirkus Aeros gastiert in Borna

Borna. Manchmal hat sie auch ein wenig Lampenfieber. Dann, wenn Juliana Schmidt als Moderatorin hinaus in die Manege muss und bis zu 1000 Besucher begrüßen soll. Aber das gibt sich meist recht schnell. Schließlich ist die 23-Jährige Vollprofi und hat von Kindesbeinen an Zirkusluft geschnuppert – im Zirkus Aeros, der von Freitag bis zum 25. November auf dem Witznitzer Hartplatz in Borna gastiert.

Ein Zirkus mit einem großen Namen, der seine Wurzeln in Leipzig hat und in der DDR einer der drei großen Staatszirkusse war. „Wir haben den Namen vor zwei Jahren übernommen“, sagt Juliana Schmidt, die auch Juniorchefin des Unternehmens ist und als ausgebildete Artistin in den Vorstellungen unter ihrem Künstlernamen Miss Jarline eine wagehalsige Säbelbalance präsentiert. Es handelt sich um eine von zahlreichen Programmnummern, bei denen Deutschlands kleinstes Pony namens Friedolin mit einer Größe von nur 60 Zentimetern ebenso zu sehen ist wie ein klassischer Clown, ohne den auch heutzutage kein Zirkus auskommt, wie die Juniorchefin sagt. Und selbstredend dürfen sich die Besucher im Zirkus Aeros auf viele Tiere freuen – Zebras und Pferde, aber auch Dromedare und Kamele. Was fehlt sind klassische Wildtiere wie Löwen, Tiger oder Elefanten, deren Haltung sich ein normaler Zirkus nach diversen Protesten von Tierschützern kaum noch leisten kann.

Dafür gibt es vierbeinige Exoten der besonderen Art wie ein indisches Watussi-Rind und ein Texas-Longhorn-Rind. Letzteres ein Tier von spezieller Possierlichkeit, das bei einem Lebensalter von gerade einmal einem Jahr bereits beachtliche zehn Zentner auf die Waage bringt. Dass es den Tieren gut geht und sie artgerecht gehalten werden, dafür sorgt das jeweilige Veterinäramt. „Einmal in der Woche werden wir kontrolliert“, sagt Juniorchefin Schmidt.

Sie ist in Glauchau geboren, fühlt sich aber wie alle etwa 40 Aeros-Mitarbeiter überall zu Hause, wo die durchaus komfortablen Wohnwagen stehen. Ein festes Winterquartier wie zu früheren Zeiten gibt es nicht. Was bleibt, ist der Reiz der Zirkusluft in der beheizten Manege, der sich auch nicht durch Handy oder Fernsehen ersetzen lässt, wie Juliana Schmidt überzeugt ist. Zu erleben ist das alles bis zum 25. November auf dem Witznitzer Hartplatz.

Vorstellungen: Am Freitag und Sonnabend sowie vom 22. bis 25. November jeweils 16 Uhr

Von Nikos Natsidis