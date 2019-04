Borna

Der Musical-AG der Dinterschule ist es am Wochenende gelungen, mehrmals das Stadtkulturhaus zu füllen. Sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag waren kaum noch Plätze zu ergattern, während auf der Bühne unzählige Zootiere tanzten und sangen.

Zur Galerie Volle Sitzreihen im Stadtkulturhaus: Die Musical-AG der Dinterschule Borna führte „Madagaskar“ auf.

Die Schüler zeigten anlässlich ihrer zehnten Musical-Auflage das Stück „ Madagaskar“, rund 30 Jugendliche schlüpften dafür in Lemuren-, Giraffen- und Löwenkostüme.

