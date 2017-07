Kulturell und partytechnisch wird bis zum Jahresende in Pegau wieder ordentlich aufgetischt. Dabei ragt ein Dreigestirn besonders heraus: Das beliebte Altstadtfest im September, das Musical „Mönch Martin“ zum Reformationsjubiläum am 29. Oktober sowie das Weihnachtskonzert mit der irischen Sängerin Patricia Kelly am 30. November.