Rötha

Bei allgemeinen Verkehrskontrollen sind am Wochenende in Rötha zwei Autofahrer unter Alkoholeinfluss ertappt worden. In der Geschwitzstraße wurde am Sonnabend gegen 1.15 Uhr der Führer eines Pkw Ford Focus überprüft. Seinen Atemalkohol gab die Polizei mit 1,38 Promille an. Am Sonntag gegen 1 Uhr wurden beim Chauffeur eines Pkws VW Polo sogar 1,9 Promillie festgestellt. In beiden Fällen zogen die Beamten den Führerschein ein. Sie untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Die beiden Männer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Von okz