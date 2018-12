Borna/Groitzsch

In zwei Fällen ist kürzlich in Borna und Groitzsch eingebrochen worden: Fall eins ereignete sich zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen: Unbekannte sind in Borna in eine Gaststätte eingebrochen. Als die 40-jährige Mitinhaberin die Gasträume betrat, wurde sie von ihrer Mitarbeiterin abgefangen, die schon morgens, während der Reinigungsarbeiten, einen Einbruch festgestellt hatte.

Demnach war von einem Täter das Bleiglasfenster auf der Innenhofseite aufgedrückt worden. Dann hatte er sämtliches Mobiliar durchwühlt und war mit einem Schlüsselbund verschwunden. Die 40-Jährige informierte daraufhin die Polizei und erstattete Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Die Ermittlungen sind aufgenommen.

Zweiter Einbruch in Fahrradladen in Groitzsch

Am Dienstagvormittag zeigte der 57-jährige Inhaber eines Groitzscher Fahrradgeschäfts einen Einbruch an. Diebe hatten in der Nacht durch die Ladentür in die Kundenräume eingebrochen und hatten fünf Fahrräder, zwei Elektrofahrräder, zwei Mountainbikes und ein Herren-Trekkingrad gestohlen.

Zudem nahmen sie zwei Motorradhelme sowie Fahrradzubehör und Teile von Schaltungen mit. Die Diebe hatten außerdem den Kassenbereich und das Büro durchwühlt. Letztlich schätzte der 57-Jährige den Schaden auf etwa 6000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.

Von LVZ/gap