Borna

15 Punkte – mehr geht nicht. Mit anderen Worten: Eins plus. Für ihre Untersuchungen zur Geschichte der Harmoniumfabrik Olof Lindholm sind die beiden Bornaer Gymnasiasten Elisa Kolossa und Helen Nehdo tief in die Vergangenheit eingestiegen. Der mehrmonatige Aufwand hat sich gelohnt. Ihre besondere Lernleistung wurde kürzlich von Schulleiterin Margitta Schade sowie den beiden Lehrerinnen Steffi Kohlmetz und Lucienne Stariradewa-Erkert mit der höchstmöglichen Punktzahl bewertet.

Perfektes Beispiel für Enteignungen

Das Interesse ausgerechnet für das Thema „Von heute auf morgen haben sie ihn rausgeschmissen – Enteignung von Privatbetrieben in der DDR am Beispiel der Firma O. Lindholm in Borna“ war Resultat der von Kohlmetz geleiteten Geschichtswerkstatt. „Und Lindholm stellte sich als ziemlich perfektes Beispiel für Enteignungen dar“, begründete Kolossa die Entscheidung, sich damit zu befassen.

Schwierige Suche nach Material

Allerdings war die Suche nach Material mehr als aufwendig. In Archiven wurden die beiden Schülerinnen des Gymnasiums am Breiten Teich genauso wenig fündig wie in Bibliotheken oder Museen. „Es ist schon beeindruckend, dass das Thema bislang so wenig aufgearbeitet wurde“, sagt Nehdo.

Zeitzeugen beeindruckten

Was blieb – und was erheblichen Eindruck bei den jungen Frauen hinterließ –, waren Zeitzeugengespräche. Ein wichtiger Gesprächspartner war Tobias Weischet, der Enkel Gustav Weischets, der 1911 die Lindholm-Fabrik übernommen, den Namen aber beibehalten hatte. Tobias Weischet konnte mit allerhand Dokumenten und Erzählungen aufwarten.

Firmengründer Olof Lindholm. Quelle: Weischets Gemeinschaftsbuch

1972 – zu dem Zeitpunkt gehörte Joachim Weischet (Vater von Tobias und Sohn von Gustav) die Fabrik in der Breiten Straße – wurde der Bornaer Betrieb komplett verstaatlicht und in „VEB Cembalobau Borna“ umbenannt. „Plötzlich stand Joachim Weischet ohne alles da, die Firma war seine Lebensgrundlage, und Entschädigungen gab es nicht“, erläuterte Nehdo. Das blieb nicht ohne Folgen: In dem bis dahin florierenden Geschäft brachen die Nachfrage und der Handel ein. Sowohl Nehdo als auch Kolossa kamen entsprechend zu dem Schluss: Die Zwangsenteignung war eine Ursache für den wirtschaftlichen Einbruch.

Joachim Weischet an einem Lindholm-Harmonium. Quelle: Weischets Gemeinschaftsbuch

„Borna ist nicht nur Luther- und Zwiebelstadt, sondern hat auch in der Musikgeschichte eine herausragende Rolle gespielt“, erklärte Kolossa. Allerdings könnten nur noch wenige Bornaer mit dem Namen Lindholm und der Harmoniumfabrik etwas anfangen. Ihr Vortrag sollte ein erster Schritt sein, das zu ändern. Mit Erfolg: Am 27. Juni stellen die zwei Abiturientinnen ihre Ausarbeitungen erneut vor. Sie laden um 19 Uhr in das Museum, An der Mauer 2-4, ein. Museumsleiterin Gabriele Kämpfner hatte den Vortrag im Rahmen der Abitur-Prüfung bereits im Gymnasium gehört und war beeindruckt. Schon nach der Notenvergabe hatte sie Nehdo und Kolossa angekündigt, deren Arbeit in die Vortragsreihe des Museums mit einbinden zu wollen.

Abiturientinnen haben noch mehr Ideen

Die zwei Nachwuchshistoriker wollen jedoch noch mehr erreichen: „Vielleicht lassen sich Musikabende auf Harmonien gemeinsam mit der Musik- und Kunstschule Ottmar Gerster veranstalten, vielleicht ist aber auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendparlament möglich, um das Thema Lindholm bekannter zu machen.“ Schließlich sei es den Jugendlichen erst kürzlich gelungen, die Bornaer Künstlerin Martha Schrag in den Fokus zu rücken und den Bornaern deren Geschichte näher zu bringen.

Von Julia Tonne