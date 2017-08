Zwei Touren geplant: Greifenhain, Frohburg und Roda liegen an der Strecke

Frohburg. Die Doppelspitze der Greifenhainer Kirche ist noch eingerüstet. Die Türme werden saniert. Aber wer kennt die Sage über die Entstehung dieser Zwillingstürme? – Die Teilnehmer der 24. LVZ-Wanderung am 16. September werden sie erfahren. Und das Gehörte gut für die Beantwortung des obligatorischen Wanderquiz‘ verwenden. Start- und Zielpunkt der Runde ist das Stadtbad Frohburg. Hier schließt sich an die Tour am Mittag das Wanderfest an, das auch all jenen, die nicht so gut zu Fuß sind, offen steht.

Vom Bad aus führt die zwölf Kilometer lange Wanderung mit den Lesern und Freunden der Leipziger Volkszeitung erst einmal durch den Frohburger Schlosspark zum Schloss und von dort durch die reizvolle wie geschichtsträchtige Innenstadt. Erste Station ist Greifenhain. Von dort geht es nach dem von allem geschätzten Frühstücksstopp durch die offene Feldflur bequem hinüber nach Roda. Stationen sind in beiden Orten die reizvollen Dorfkirchen. Die Kirchgemeinden, der Heimatverein Roda und der Verein Für Greifenhain sorgen für historisch-kurzweilige Erläuterungen. Durch den Streitwald geht es auf schattige zurück zum Stadt- und Naturbad. Hier spielt die Blaskapelle der Frohburger Feuerwehr auf. Das Frohburger Schützenhaus sorgt für Speisen und Getränke. Der Tourismusverein Bornaer und Kohrener Land, das Bad Lausicker Kur- und Freizeitbad „Riff“, der Staatsbetrieb Sachsenforst und andere Partner der Veranstaltung präsentieren sich. Mit einer Verlosung der der Wanderquiz-Preise klingt die Veranstaltung aus.

Wer mit von der Partie sein möchte, kann sich jetzt dafür anmelden. Das Telefon in der LVZ-Redaktion Borna ist dafür von Montag bis Freitag zwischen 10.30 und 15 Uhr besetzt. Jeder Teilnehmer erfährt hier seine Startzeit, denn gewandert wird wie gehabt in kleineren Gruppen und geführt durch einen erfahrenen Wanderleiter. Die Startgebührt beträgt drei Euro, Heranwachsende bis 15 Jahre zahlen einen Euro. Anmeldeschluss ist der 11. September.

Von Ekkehard Schulreich