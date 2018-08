Borna/Zedtlitz

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochmittag auf der alten B 95, jetzt Staatsstraße 51, zwischen Zedtlitz und Neukirchen. Im Zedtlitzer Grund waren 12.25 Uhr beim Abbiegen zwei Pkws frontal zusammengestoßen. In der Folge kam es auf der Abbiegespur Richtung Schönau zu einem Auffahrunfall, in den weitere Fahrzeuge verwickelt waren. Nach Polizeiinformationen wurde eine Frau schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch. Der Gesamtsachschaden ist noch nicht beziffert.

Von LVZ