Böhlen

Der nächste Schritt in Richtung neue Zweifeldsporthalle in Böhlen ist geschafft. In einer Sondersitzung am Dienstagabend beschloss der Stadtrat die Vergabe der Planungsleistungen für die einzelnen Gewerke – zumindest fast.

Solch ein 3,5 Millionen Euro teurer Bau ist nicht von heute auf morgen zu stemmen. Die Böhlener wünschen sich schon lange solch eine Halle. Vor Jahren bereits wurde der Bauplatz an der Oberschule reserviert. Aber mit den Fördermitteln wollte es nicht so richtig klappen.

Als endlich die Finanzierung gesichert war, entwarf ein Architekturbüro die Halle. An dieser Entwurfsplanung wurde noch dies und jenes geändert, zum Beispiel die Tribüne von unten nach oben gelegt.

Europaweite Ausschreibung für Gewerke

Nun müssen all die notwendigen Dinge wie Tragwerk, technische Ausrüstung und auch Freianlagen einzeln geplant werden. Bei dem Kostenumfang des Projekts sieht der Gesetzgeber dafür eine europaweite Ausschreibung vor, was ein „sehr aufwendiges Verfahren ist“, wie Bürgermeister Dietmar Berndt sagte.

Dennoch konnten für diese Gewerke immer zwei bis drei Firmen gefunden werden. Per Sonderstadtrat einigte man sich auf das beste Angebot, was bei Planungsleistungen nicht ausschließlich mit dem Preis zu tun habe. Es handelt sich um eine so genannte beabsichtigte Vergabe, weil die Firmen, die nicht den Zuschlag erhielten, nun 15 Tage Widerspruchsrecht haben.

Bietergespräch für Lüftung, Heizung und Sanitäranlagen

Nur was die Planung von Heizung, Lüftung und Sanitär betrifft, gestaltete sich die Sache schwierig. Es gab in der europaweiten Ausschreibung nur ein Angebot – und diese eine Firma zog es dann auch noch zurück, weil sie doch keine Kapazitäten mehr habe. Daraufhin wurden verschiedene Unternehmen gezielt einzeln angeschrieben.

Nun gibt es einen Interessenten, mit dem Ende Juli ein Bietergespräch geführt wird. Der Stadtchef ist optimistisch, dass es dann zu einem Vertragsabschluss kommt. Damit nicht noch mal eine Sondersitzung einberufen werden muss, wurden die Stadträte vorab informiert und der Bürgermeister kann per Eilentscheid der Vergabe zustimmen.

Projekt ist vor dem ersten Spatenstich im Verzug

Eigentlich sollte in diesem Jahr schon der erste Spatenstich erfolgen, doch das könnte knapp werden. „Wir sind etwa zwei bis drei Monate in Zeitverzug bei diesem Projekt“, so Berndt. Er hofft dennoch, dass die vorbereitenden Arbeiten zumindest noch 2018 beginnen können. Sichtbares sei aber wohl erst ab Frühjahr 2019 zu sehen.

„Die Situation mit den Firmen im Baugeschehen ist schwierig, das haben wir schon bei den Planungsfirmen gemerkt“, so der Bürgermeister. Wie es mit den Ausführungsfirmen läuft, müsse man abwarten.

Fertig sollte die Halle ursprünglich im ersten Halbjahr 2020 sein. Heute sagt Dietmar Berndt: „Wir sind froh, wenn wir 2020 gerade so schaffen.“

Von Claudia Carell